Городовой / Город / Присел не туда: Эрмитаж через суд требует с посетителя более 800 тысяч за экспонат
Опубликовано: 11 декабря 2025 04:30
В результате инцидента мужчина повредил трон Мальтийского ордена.

Государственный Эрмитаж обратился в суд с требованием к Александру Дробышеву компенсировать материальный ущерб, который был причинён музейному фонду.

Инцидент произошёл в марте в помещении выставочного зала под номером 172, где Дробышев, несмотря на замечания сотрудников, сел на ценный исторический трон и поставил ноги на старинную скамью, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Оба предмета относятся к XVIII веку и включены в основной состав музейных коллекций.

Из-за действий посетителя сиденье уникального трона подверглось деформации, а обивка из бархата малинового цвета на обоих предметах получила разрывы и трещины.

Этот трон считается одним из наиболее значимых европейских артефактов своего рода. Музей оценил затраты на проведение реставрации в 825 813 рублей.

Помимо суммы восстановления, учреждение требует взыскать с ответчика государственную пошлину — 21 516 рублей. На предъявленный претензионный документ, направленный до обращения в суд, Дробышев не отреагировал. Предварительно рассмотрение дела намечено на 26 января 2026 года.

Ранее в сообществах и СМИ появлялись сведения о задержании сотрудниками Росгвардии одного из посетителей Эрмитажа за аналогичные действия — он встал с ногами на предмет экспозиции XVIII столетия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
