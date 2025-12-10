«Экспресс‑салаты слоями»: как спасти праздник, когда гости уже на пороге

Новый год — время чудес, но иногда эти чудеса происходят в самый последний момент, когда незваные гости уже звонят в дверь. В такой ситуации растерянность может охватить даже самого опытного хозяина.
Однако, как утверждает шеф-повар Элина Улыбина-Бай, даже в экстренной ситуации можно достойно встретить гостей, приготовив быстрые и эффектные закуски из минимального набора продуктов.
“В ситуации, когда гости уже в прихожей, лучше всего спасаться сборными закусками из того, что есть”, — делится секретом шеф-повар в беседе с «Городовой».
Мгновенные шедевры: бутерброды и рулетики
Основой экспресс-меню становятся классические бутерброды и канапе.
“Бутерброды с икрой или паштетом” — это беспроигрышный вариант.
“Нарежьте хлеб (черный или белый) на ломтики, намажьте маслом и добавьте икорку или паштет. Украсьте зеленью”, — предлагает Элина Улыбина-Бай.
Для более изысканного варианта подойдут “канапе с сыром и колбасой”.
“Нарежьте сыр и колбасу кубиками, насадите на шпажки вместе с оливками или помидорами черри”, — советует она.
Особое внимание уделяется использованию готовых основ.
“Используйте готовые лепешки или хлеб для тостов, добавьте томатный соус, сыр и ваши любимые начинки. Запекайте в духовке 10-15 минут”, — рассказывает шеф-повар, предлагая быстрый способ приготовления горячей закуски.
Экспресс-салаты: красота в стаканах и тарелках
Если есть немного больше времени и ингредиентов, можно приготовить эффектные слоеные салаты.
“Экспресс‑салаты слоями в стаканах или тарелке” — это не только вкусно, но и эстетично.
Салат из тунца — один из самых быстрых вариантов.
“Смешайте консервированный тунец, вареные яйца, кукурузу и майонез. Подавайте на листьях салата или в тарталетках”, — объясняет Элина Улыбина-Бай.
Салат “Капрезе” — воплощение простоты и изысканности.
“Нарежьте помидоры и моцареллу, добавьте базилик, полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом”, — рекомендует шеф-повар.
Это блюдо требует минимальных усилий, но производит неизгладимое впечатление.
Для любителей более сытных вариантов подойдет салат с курицей и ананасами.
“Смешайте вареную куриную грудку, консервированные ананасы, грецкие орехи и майонез”, — предлагает Элина Улыбина-Бай, добавляя, что сочетание сладкого, соленого и хрустящего создает интересный вкусовой букет.
Когда запасы на исходе: сырная тарелка как спасение
Даже если в доме почти нет кулинарных запасов, но нашлись сыр, орехи, фрукты и что-то сладкое, можно создать великолепную закуску.
“Соберите сырную тарелку: несколько видов сыра или один, плюс орехи, сухофрукты, фрукты, немного мёда или варенья”, — советует шеф-повар.
“Добавьте крекеры или подсушенный хлеб — получится универсальная закуска к вину и игристому”, — заключает она, подчеркивая, что даже из минимума можно создать праздничное угощение.