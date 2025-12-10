«Экспресс‑салаты слоями»: как спасти праздник, когда гости уже на пороге

Как собрать новогодний стол за 15 минут.

Новый год — время чудес, но иногда эти чудеса происходят в самый последний момент, когда незваные гости уже звонят в дверь. В такой ситуации растерянность может охватить даже самого опытного хозяина.

Однако, как утверждает шеф-повар Элина Улыбина-Бай, даже в экстренной ситуации можно достойно встретить гостей, приготовив быстрые и эффектные закуски из минимального набора продуктов.

“В ситуации, когда гости уже в прихожей, лучше всего спасаться сборными закусками из того, что есть”, — делится секретом шеф-повар в беседе с «Городовой».

Мгновенные шедевры: бутерброды и рулетики

Основой экспресс-меню становятся классические бутерброды и канапе.

“Бутерброды с икрой или паштетом” — это беспроигрышный вариант.

“Нарежьте хлеб (черный или белый) на ломтики, намажьте маслом и добавьте икорку или паштет. Украсьте зеленью”, — предлагает Элина Улыбина-Бай.

Для более изысканного варианта подойдут “канапе с сыром и колбасой”.

“Нарежьте сыр и колбасу кубиками, насадите на шпажки вместе с оливками или помидорами черри”, — советует она.

Особое внимание уделяется использованию готовых основ.

“Используйте готовые лепешки или хлеб для тостов, добавьте томатный соус, сыр и ваши любимые начинки. Запекайте в духовке 10-15 минут”, — рассказывает шеф-повар, предлагая быстрый способ приготовления горячей закуски.

Экспресс-салаты: красота в стаканах и тарелках

Если есть немного больше времени и ингредиентов, можно приготовить эффектные слоеные салаты.

“Экспресс‑салаты слоями в стаканах или тарелке” — это не только вкусно, но и эстетично.

Салат из тунца — один из самых быстрых вариантов.

“Смешайте консервированный тунец, вареные яйца, кукурузу и майонез. Подавайте на листьях салата или в тарталетках”, — объясняет Элина Улыбина-Бай.

Салат “Капрезе” — воплощение простоты и изысканности.

“Нарежьте помидоры и моцареллу, добавьте базилик, полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом”, — рекомендует шеф-повар.

Это блюдо требует минимальных усилий, но производит неизгладимое впечатление.

Для любителей более сытных вариантов подойдет салат с курицей и ананасами.

“Смешайте вареную куриную грудку, консервированные ананасы, грецкие орехи и майонез”, — предлагает Элина Улыбина-Бай, добавляя, что сочетание сладкого, соленого и хрустящего создает интересный вкусовой букет.

Когда запасы на исходе: сырная тарелка как спасение

Даже если в доме почти нет кулинарных запасов, но нашлись сыр, орехи, фрукты и что-то сладкое, можно создать великолепную закуску.

“Соберите сырную тарелку: несколько видов сыра или один, плюс орехи, сухофрукты, фрукты, немного мёда или варенья”, — советует шеф-повар.