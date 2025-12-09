Не только «Павлин»: какие часы в Петербурге заводят вручную уже 180 лет

Их бой почти теряется в шуме Дворцовой, но внутри работает редкий механизм XIX века.

Когда речь заходит о необычных часах Эрмитажа, в памяти всплывает блестящий механический "Павлин": перья, движение, легенда Потёмкина.

Но есть другой механизм — намного скромнее внешне, но куда более редкий.

Его не показывают в залах музея: он спрятан за аттиком Зимнего дворца, над самим парадным фасадом.

Эти башенные часы — единственные в центре Петербурга, которые до сих пор заводят вручную, каждый раз поднимая тяжёлые гири в глубине часовой шахты.

Никаких электроприводов, никакой автоматики — всё почти так же, как в 1839 году, когда мастер А. Гельфер собрал их механизм взамен погибшего в пожаре дворца.

В городском шуме бой этих часов почти не различим, хотя четверти и целые часы отбивают три колокола, спрятанные на крыше за фронтоном.

Родственник Биг-Бена над Дворцовой

Уникальность часов — в конструкции. Механизм относится к редкому типу flatbed — "плоской кровати", где все детали располагаются горизонтально. Такой же принцип используют знаменитые часы Биг-Бена в Лондоне: трёхчастный механизм хода, боя четвертей и боя часов, каждый из которых запускает следующий.

В Петербурге он спрятан на высоте 22 метров, за остеклённым циферблатом с позолоченными стрелками. С улицы кажется, что это просто декоративная деталь, — хотя внутри работает полноценный исторический курант.

Наследие, которое держится на человеческих руках

Последняя крупная реставрация прошла в 1990-х, но принцип работы остался прежним: никакой электроники, только металл, колёса, шестерни и гири. Механизм доступен для регулировки в каждой своей части — и именно эта открытая конструкция позволяет ему жить так долго.

Сегодня, когда весь центр Петербурга звучит иначе, бой этих колоколов не обязательно услышать. Но стоит поднять голову на Дворцовой площади — и циферблат Зимнего дворца напомнит, что у города всё ещё есть часы, которые продолжают идти благодаря человеку, а не электричеству.