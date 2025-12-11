Городовой / Город / Дворники «на колесах» за 41 млн возьмутся за уборку платных парковок в центре Петербурга
Дворники «на колесах» за 41 млн возьмутся за уборку платных парковок в центре Петербурга

Опубликовано: 11 декабря 2025 03:00
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

На уборку территории платных парковок в центре Санкт-Петербурга планируют выделить 41 миллион рублей.

В начале декабря в Петербурге погода меняется: временами идет снег, а затем вновь начинается дождь. Однако специалисты напоминают, что холода и сильные осадки могут прийти неожиданно.

По этой причине коммунальные службы города уже готовят технику и рабочие команды к возможным снегопадам, уделяя особое внимание центральным районам, где расположено значительное число платных парковок, сообщает Neva.Today.

Государственное учреждение, которым руководит Олег Ващенко, объявило четыре тендера для организации ручной очистки зон с платной парковкой.

Рабочие бригады будут трудиться в четырех районах — Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном и Петроградском. Стоимость работ в каждом районе идентична — 10,3 миллиона рублей, а общая сумма контрактов составляет 41,4 миллиона.

Конкурсы завершатся 18 декабря. Заказчик пояснил, что ручная уборка необходима там, где механизированная техника не справляется — на участках вдоль проезжей части, где расположены платные парковочные места.

Основная цель зимней уборки — обеспечить максимальную безопасность для пешеходов и автомобилей на этих участках.

Бригады начнут работу в семь утра, продолжительность смены составит восемь часов. Каждый район обслужит одна мобильная группа, куда войдут минимум пять человек: четыре рабочих и бригадир. Для оперативной работы предусмотрено наличие вместительного транспорта и необходимого инвентаря.

Согласно плану работ, зимняя уборка будет проводиться в соответствии с регламентом ухода за тротуарами.

К задачам отнесены не только уборка снега и посыпка песком или другими противогололедными средствами, но и при необходимости замена поврежденных элементов дорожного ограждения. Все работы выполняются в будние дни.

Ранее сообщалось, что на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры в двух городских районах направят 675 миллионов рублей. Таким образом, город продолжает инвестировать значительные средства в поддержание порядка и безопасности на дорогах в зимний период.

Юлия Аликова
Город
