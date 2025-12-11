Городовой / Город / В Петербурге переписали правила переселения жильцов хрущёвок: кто попадёт в первые списки реновации
В Петербурге переписали правила переселения жильцов хрущёвок: кто попадёт в первые списки реновации

Опубликовано: 11 декабря 2025 05:00
дома, Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге внесены изменения в программу переселения жителей из «хрущёвок».

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели во втором чтении изменения в городской закон о комплексном развитии территорий.

Ключевое нововведение касается жильцов домов, возведённых в период с 1957 по 1970 годы, которым теперь предоставлена возможность переселиться в новые квартиры на добровольных началах, сообщает Neva.Today.

Для переселения граждане смогут выбрать жильё в границах своего муниципального образования. Альтернативой также остаётся новый дом в соседнем районе.

Ранее при разработке программы предполагалось расселить 2 356 домов этого типа, но после массовых недовольств горожан, обращений к представителям правоохранительных органов и прокурорам, реализацию программы временно остановили.

В начале декабря депутаты приняли в первом чтении предложения, касающиеся добровольного переезда жителей из старых зданий.

Одновременно было объявлено о запуске компаний-операторов, которые будут заниматься вопросами комплексного развития территорий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
