В Петербурге переписали правила переселения жильцов хрущёвок: кто попадёт в первые списки реновации

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели во втором чтении изменения в городской закон о комплексном развитии территорий.
Ключевое нововведение касается жильцов домов, возведённых в период с 1957 по 1970 годы, которым теперь предоставлена возможность переселиться в новые квартиры на добровольных началах, сообщает Neva.Today.
Для переселения граждане смогут выбрать жильё в границах своего муниципального образования. Альтернативой также остаётся новый дом в соседнем районе.
Ранее при разработке программы предполагалось расселить 2 356 домов этого типа, но после массовых недовольств горожан, обращений к представителям правоохранительных органов и прокурорам, реализацию программы временно остановили.
В начале декабря депутаты приняли в первом чтении предложения, касающиеся добровольного переезда жителей из старых зданий.
Одновременно было объявлено о запуске компаний-операторов, которые будут заниматься вопросами комплексного развития территорий.