ТЦ у «Приморской» в Петербурге ещё поживёт: судьба здания решится в 2026 году

В Северной столице России судебные органы перенесли разбирательство относительно возможного сноса торгового центра, который расположен рядом с метро «Приморская».
Новый этап процесса запланирован на 11 февраля 2026 года, о чём стало известно от пресс-службы ККИ Петербурга.
Иск был подан бывшим арендатором, который добивается признания незаконности мер, направленных на демонтаж этого коммерческого объекта. В то же время, предыдущий владелец обратился с просьбой о введении временных ограничений, и в результате суд запретил разбирать павильон до окончания разбирательства по основному делу.
Первое слушание по делу прошло в конце октября 2025 года, во время которого инициатор иска ходатайствовал о проведении экспертизы, чтобы установить, можно ли демонтировать строение.
На втором заседании решение о назначении комиссионной проверки не приняли, так как необходимо было изучить новые материалы, предоставленные обеими сторонами.
Окончательное решение по экспертной оценке пока не принято, что отразится на ходе предстоящего процесса.
Ранее был разобран незаконно возведённый автосервис на Краснопутиловской улице. После завершения демонтажных работ экс-арендатору предстоит компенсировать государственным органам понесённые расходы на принудительный снос.