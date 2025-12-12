Сколько стоит война: ущерб СССР за Великую Отечественную — 257 триллионов рублей

В 33 субъектах Российской Федерации судебные органы провели подсчёт ущерба, нанесённого Советскому Союзу в ходе Великой Отечественной войны. По собранным данным, сумма достигла 257 триллионов рублей.
Об этом сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан во время приветствия, которое озвучил его заместитель Пётр Городов на международной конференции, посвящённой 77-й годовщине принятия Конвенции ООН о предотвращении геноцида и наказании за него, сообщает 78.ru.
Александр Гуцан особо отметил, что никакие материальные средства не способны восполнить трагедию утраченных судеб, жертвы среди мирного населения и исчезнувшие поколения.
Он напомнил, что массовые расстрелы граждан СССР на захваченных территориях официально признаны геноцидом. Эти преступления, по словам Гуцана, стали одной из величайших трагедий XX века.
Генеральный прокурор выразил обеспокоенность тем, что в наши дни часть политиков замалчивает или искажает факты тех событий, стремясь изменить историческую память о подвигах и потерях Советского народа.
В рамках противодействия подобным проявлениям в стране действует широкомасштабная программа «Без срока давности», задача которой — сохранить память о трагических событиях войны и защитить правду о совершённых преступлениях.
Этот проект призван способствовать изучению исторических фактов и не позволяет забыть уроки прошлого. Работа по сбору и анализу архивных материалов продолжается во всех регионах России.