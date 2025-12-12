Коммуналки в Петербурге подешевели: что скрывается за скидкой?

Стоимость комнат в коммунальных квартирах в Санкт-Петербурге снизилась на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время средняя цена составляет 2,65 миллиона рублей.
Такой показатель отмечен к концу 2025 года, что подтверждают данные исследований, сообщает РБК.
Как отмечают специалисты, одной из причин снижения стало повышение пошлин при регистрации недвижимости. Несмотря на некоторое удешевление, комнаты в Петербурге стоят в 1,7 раза больше, чем по России в целом: по стране этот показатель равен 1,49 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что наибольшим спросом у жителей Петербурга и Ленинградской области на вторичном рынке пользовались однокомнатные квартиры. За 2025 год их доля составила 65,6 % в числе проданных объектов.