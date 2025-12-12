Городовой / Город / Коммуналки в Петербурге подешевели: что скрывается за скидкой?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Коммуналки в Петербурге подешевели: что скрывается за скидкой?

Опубликовано: 12 декабря 2025 10:30
Коммуналки в Петербурге подешевели: что скрывается за скидкой?
Коммуналки в Петербурге подешевели: что скрывается за скидкой?
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Стоимость комнат в коммунальных квартирах Санкт-Петербурга снизилась до 2,65 миллиона рублей, свидетельствуют данные рынка недвижимости.

Стоимость комнат в коммунальных квартирах в Санкт-Петербурге снизилась на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время средняя цена составляет 2,65 миллиона рублей.

Такой показатель отмечен к концу 2025 года, что подтверждают данные исследований, сообщает РБК.

Как отмечают специалисты, одной из причин снижения стало повышение пошлин при регистрации недвижимости. Несмотря на некоторое удешевление, комнаты в Петербурге стоят в 1,7 раза больше, чем по России в целом: по стране этот показатель равен 1,49 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наибольшим спросом у жителей Петербурга и Ленинградской области на вторичном рынке пользовались однокомнатные квартиры. За 2025 год их доля составила 65,6 % в числе проданных объектов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью