«Инициатива депутатов носит деструктивный для общества характер»: почему снижение возраста ответственности вызывает споры

В Государственной Думе вновь обсуждается инициатива, касающаяся ужесточения мер воздействия на несовершеннолетних — предложение снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления.
Этот шаг немедленно вызвал широкий резонанс в юридическом сообществе, поднимая фундаментальные вопросы о зрелости подростковой психики и целях правовой системы.
Деструктивный характер инициативы
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник выразила категорическое несогласие с подобными законодательными поправками.
Центральный аргумент противников снижения порога ответственности связан с понятием сформированности личности. Как демонстрирует практика, даже для несения гражданско-правовой ответственности требуется определенный уровень осознанности.
“Как мы ясно видим на «деле Долиной», чтобы нести ответственность, даже гражданско-правовую, личность должна быть сформированной, а действия, в особенности уголовно наказуемые, носить осмысленный характер”, — пояснила адвокат.
Границы понимания: игра или умысел?
Для иллюстрации проблемы приводится гипотетический, но показательный пример, затрагивающий трагические последствия детской неосознанности.
Представляется малолетний ребенок, который, имея доступ к отцовскому оружию, не понимает всей фатальности своих действий.
Он может принять настоящий ствол за игрушку, повторяющую формы предметов, с которыми он привык играть без последствий.
“Он использует предметы (игрушки) повторяющие формы настоящего оружия,— и, играя, убивает человека. Может ли быть ребёнок привлечён к ответственности? И с какого возраста?”
Действующие нормы и риски для тинейджеров
Согласно действующим нормам Уголовного кодекса РФ, уже сейчас за наиболее тяжкие деяния — убийство (ст. 105 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), а также кражи, грабежи и разбои, где уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Общий же порог наступления ответственности установлен с 16 лет.
Попытка распространить более сложные для квалификации нормы на подростков, которые фактически являются тинейджерами с “крайне неустойчивой психикой”, вызывает серьезные опасения.
Юрист отмечает сложность установления истинного умысла в случае вовлечения подростков в деструктивную деятельность. Например, сложно проверить, осознает ли подросток, что его “обучают диверсионной деятельности”.
“Ведь вербовщики об этом открыто не заявляют, а завлекают, обманывают молодёжь”.
При этом остается в силе принцип:
“незнание закона не освобождает от ответственности”.
Диалог вместо карательного молота
В заключение Юлия Вербицкая-Линник предостерегает законодателей от поспешных шагов.
“В любом случае, с подобными инициативами депутатам, которые для подростков уже давно «дедушки и бабушки» следует быть осторожными и не усугублять без того острый конфликт между поколениями”.
Основной задачей в работе с молодежью, по мнению эксперта, должно стать не только наказание, но и глубокое понимание их мотивации — “пытаясь не наказывать и карать, а попытаться понять и построить диалог”.