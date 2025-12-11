«Инициатива депутатов носит деструктивный для общества характер»: почему снижение возраста ответственности вызывает споры

Почему депутатам стоит быть осторожнее с ужесточением закона?

В Государственной Думе вновь обсуждается инициатива, касающаяся ужесточения мер воздействия на несовершеннолетних — предложение снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Этот шаг немедленно вызвал широкий резонанс в юридическом сообществе, поднимая фундаментальные вопросы о зрелости подростковой психики и целях правовой системы.

Деструктивный характер инициативы

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник выразила категорическое несогласие с подобными законодательными поправками.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат “Я полагаю, что эта инициатива депутатов носит деструктивный для общества характер и очень надеюсь, что этот законопроект будет отклонён и в любом случае не будет подписан Президентом РФ”, — заявила юрист в беседе с «Городовой»

Центральный аргумент противников снижения порога ответственности связан с понятием сформированности личности. Как демонстрирует практика, даже для несения гражданско-правовой ответственности требуется определенный уровень осознанности.

“Как мы ясно видим на «деле Долиной», чтобы нести ответственность, даже гражданско-правовую, личность должна быть сформированной, а действия, в особенности уголовно наказуемые, носить осмысленный характер”, — пояснила адвокат.

Границы понимания: игра или умысел?

Для иллюстрации проблемы приводится гипотетический, но показательный пример, затрагивающий трагические последствия детской неосознанности.

Представляется малолетний ребенок, который, имея доступ к отцовскому оружию, не понимает всей фатальности своих действий.

Он может принять настоящий ствол за игрушку, повторяющую формы предметов, с которыми он привык играть без последствий.

“Он использует предметы (игрушки) повторяющие формы настоящего оружия,— и, играя, убивает человека. Может ли быть ребёнок привлечён к ответственности? И с какого возраста?”

Действующие нормы и риски для тинейджеров

Согласно действующим нормам Уголовного кодекса РФ, уже сейчас за наиболее тяжкие деяния — убийство (ст. 105 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), а также кражи, грабежи и разбои, где уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Общий же порог наступления ответственности установлен с 16 лет.

Попытка распространить более сложные для квалификации нормы на подростков, которые фактически являются тинейджерами с “крайне неустойчивой психикой”, вызывает серьезные опасения.

Юрист отмечает сложность установления истинного умысла в случае вовлечения подростков в деструктивную деятельность. Например, сложно проверить, осознает ли подросток, что его “обучают диверсионной деятельности”.

“Ведь вербовщики об этом открыто не заявляют, а завлекают, обманывают молодёжь”.

При этом остается в силе принцип:

“незнание закона не освобождает от ответственности”.

Диалог вместо карательного молота

В заключение Юлия Вербицкая-Линник предостерегает законодателей от поспешных шагов.

“В любом случае, с подобными инициативами депутатам, которые для подростков уже давно «дедушки и бабушки» следует быть осторожными и не усугублять без того острый конфликт между поколениями”.

Основной задачей в работе с молодежью, по мнению эксперта, должно стать не только наказание, но и глубокое понимание их мотивации — “пытаясь не наказывать и карать, а попытаться понять и построить диалог”.