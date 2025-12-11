60 минут: почти половина россиян тратит на приготовление оливье к Новому году больше всего времени

Большинство людей тратят на приготовление пищи от получаса до двух часов.

Опрос, проведённый среди россиян, показал — на приготовление салата оливье уходит больше времени, чем на любое другое блюдо новогоднего стола.

Почти половина респондентов признались, что процесс занимает от получаса до часа, у 16% — до двух часов, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков онлайн-ритейлера «Самокат» и финтех-компании ЮMoney.

Лишь 4% участников предпочитают покупать оливье готовым и не тратить время на домашнее приготовление.

При этом только 20% способны приготовить оливье менее чем за тридцать минут, а 12% приходится возиться на кухне свыше двух часов.

Несмотря на затраты времени, отношение к салату остаётся очень тёплым: для 22% россиян он олицетворяет наступление праздника, вызывая ощущение приближающегося Нового года.

Аналитики поясняют: таким образом оливье сохраняет свою роль важного сезонного символа.

Наиболее частым ингредиентом для салата по-прежнему остаётся докторская колбаса — её выбирают в рецепте 70% семей, ещё 14% используют говядину.

Есть и те, кто старается по-новому взглянуть на традиции: 10% предпочитают добавлять в блюдо курицу или индейку, 3% заменяют мясо растительными продуктами.

Важную роль по-прежнему играет вопрос бюджета, но спрос на продукты для приготовления оливье остается стабильным, а покупатели выбирают как доступные, так и более дорогие компоненты.

По мнению аналитиков, это позволяет компаниям дополнять ассортимент товара, предлагая не только стандартные ингредиенты, но и готовые наборы и полуфабрикаты.

Такая ситуация открывает возможности для расширения ассортимента, учитывая устойчивый интерес к традиционному блюду.

Стоимость угощения на Новый год продолжает расти.

Ранее сообщалось, что стандартный праздничный стол из кинокомедии «Ирония судьбы» теперь обходится россиянам в 35 тысяч рублей. Такая тенденция отмечается по всей стране.