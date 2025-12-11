Сладкое подождёт: петербуржцы вдвое активнее скупают препараты против избыточного веса

С января по октябрь 2025 года было реализовано более 394,3 тысячи упаковок.

В Петербурге отмечено значительное повышение интереса к лекарствам, применяемым для борьбы с избыточным весом. С января по октябрь 2025 года в городе приобрели более 394,3 тысячи упаковок подобных средств.

Продажи таких препаратов увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом.

Суммарная стоимость купленных за десять месяцев препаратов достигла 2,101 миллиарда рублей, что на 2,3 раза превышает уровень предыдущего года.

Средняя цена упаковки составила 5329 рублей — это на 13,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Ключевой фактор роста спроса специалисты связывают с уходом зарубежных производителей и появлением отечественных заменителей.

Аналитики отмечают, что именно отечественные средства стали основой продаж. За первые десять месяцев текущего года их доля в общем объеме реализованных упаковок достигла 98,4% — это выше на 2,1 процентного пункта, чем год назад, и почти на десять пунктов превышает аналогичный показатель двухлетней давности.

В денежном эквиваленте за период 2023–2025 годов доля российских препаратов увеличилась на 19,2 пункта и составляет 99,4% от всех продаж.

Быстрее всего в денежном выражении продавался препарат «Семавик», на который пришлось 48,6% общего оборота.

На втором месте — «Велгия» (11,6%), наиболее близкий показатель у «Квинсенты» — 10,7%. Для сравнения, год назад лидировали «Семавик» (39,1%), «Квинсента» (16,1%) и «Редуксин» (15,4%).

Среди причин перемен эксперты называют изменение ситуации на рынке после ухода несколько крупных иностранных производителей.

Благодаря выходу отечественных аналогов, петербуржцы смогли вновь разнообразить выбор среди доступных средств.

