Задолжали как никогда: за год кредитные долги россиян совершили рекордный скачок

В октябре 2024 года общий объем кредитов, выданных россиянам, увеличился на 335 миллиардов рублей и достиг отметки 38,3 триллиона.
Такой прирост стал самым значительным на протяжении последнего года. Эксперты объясняют этот подъем накопившимся отложенным спросом, а также ожиданиями изменений в государственной денежной политике, сообщают «Известия».
Вклад в эту тенденцию внесло и снижение дополнительных сборов для заёмщиков с высоким уровнем риска. Основная доля роста пришлась на ипотечные кредиты, которые прибавили 289 миллиардов рублей.
Кроме того, участилось оформление займов по семейной программе, так как граждане опасаются возможного ужесточения условий её предоставления.
За десять месяцев 2025 года задолженность российских граждан выросла на 1,49 триллиона рублей, что стало самым низким показателем за последние восемь лет. Аналитики отмечают отсутствие признаков массового «кредитного перегрева» в экономике страны.
В то же время риски чрезмерной долговой нагрузки у части домохозяйств по-прежнему присутствуют.
Просроченная задолженность увеличивается второй квартал подряд. Некоторые заёмщики, столкнувшись с ужесточением требований в банках, обращаются к микрофинансовым организациям.
Ранее стало известно, что теперь в крупнейшем российском банке появилась возможность подтверждать оформление займа через близкого человека.