«Они запечатывают пятна и потом вам даже профессиональная химчистка не поможет»: что категорически нельзя делать с длинноворсовым ковром

Длинноворсовые ковры — элемент роскоши и уюта в любом интерьере. Однако их ворсистая структура таит в себе и главную проблему: сложность регулярной и глубокой чистки.

Прибегать к профессиональной экстракторной чистке или химчистке постоянно не всегда представляется возможным.

Генеральный директор клининговой компании “Настенька”, эксперт по уборке Анастасия Савчук поделилась с порталом «Городовой» рекомендациями, как поддерживать чистоту таких изделий в домашних условиях, избегая непоправимых ошибок.

Главное оружие: турбо-щетка с электроприводом

Подход к чистке длинного ворса должен быть системным, и ключевую роль в нем играет правильный инструмент. Эксперт категорически настаивает на использовании специализированного пылесоса.

“Я бы рекомендовала, если в домашних бытовых условиях, не прибегая к экстракторному методу чистки, химчистке профессиональной, я бы рекомендовала, во-первых, пылесос с турбо-щеткой, с электроприводом”, — подчеркивает Савчук.

Речь идет о щетках, которые вращаются не за счет вакуумного всасывания, а благодаря собственному электроприводу, что обеспечивает более глубокое механическое воздействие на ворс.

Лайфхаки против свежих пятен — сухой метод

В случае обнаружения свежих загрязнений, эксперт предлагает использовать народные, но проверенные абсорбирующие методы. Это позволяет минимизировать риск проникновения влаги глубоко в структуру ковра.

“К примеру, если есть какое-то пятно, его можно абсорбировать, к примеру, содой сухой, пищевой, и потом засосать также пылесосом”.

Сода выступает в роли абсорбента, впитывая влагу и часть загрязнения до того, как оно закрепится.

Химический запрет: опасность запечатывания

Самый строгий запрет касается влажных чистящих средств, популярных в быту. По мнению Анастасии Савчук, они могут нанести непоправимый ущерб.

“То есть какие-то влажные популярные средства для чистки ковров категорически невозможно рекомендовать, потому что на самом деле они запечатывают пятна и потом вам даже профессиональная химчистка не поможет”.

Запечатанное пятно, покрытое пленкой от химического средства, становится практически невыводимым даже для профессионалов.

Пенная альтернатива для глубокой сухой чистки

В качестве альтернативы агрессивной влажной чистке предлагаются специальные сухие порошки или средства для пенной сухой чистки. Этот метод позволяет очистить волокна, не перенасыщая их влагой.

“То есть вы взбиваете пену, ну к примеру в шейкере, вот эту сухую пену наносите на ковровое покрытие. Потом она высыхает, в себя вбирая грязь, и вы также хорошо очистите ковер пылесосом”.

Этот процесс максимально приближен к профессиональной чистке, но выполняется без использования мощного экстракторного оборудования.

В заключение эксперт резюмирует главный принцип ухода:

“Наверное самое главное — это вот хороший пылесос с турбощеткой, потому что химическими средствами чистить дома я бы не рекомендовала”.

Успех чистки длинноворсового ковра кроется в регулярности и выборе правильного, сухого метода воздействия.