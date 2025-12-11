Городовой / Город / «Водопады замирают, превращаясь в грандиозные ледяные скульптуры»: куда ехать за зимней сказкой в Ленобласти
«Водопады замирают, превращаясь в грандиозные ледяные скульптуры»: куда ехать за зимней сказкой в Ленобласти

Опубликовано: 11 декабря 2025 20:30
Зимняя сказка под Петербугом
«Водопады замирают, превращаясь в грандиозные ледяные скульптуры»: куда ехать за зимней сказкой в Ленобласти
globallookpress/ Усманов Замир

Секретные маршруты для зимних выходных.

Ленинградская область, окружающая Северную столицу, таит в себе множество достопримечательностей, которые обретают особое, неповторимое очарование именно в зимний период.

Экскурсовод и автор проекта “Архитектура петербургского настроения” Ольга Антипина делится с порталом «Городовой» маршрутами, которые стоит посетить, когда город укутывает снежное одеяло.

“Выбор зимнего путешествия по области – это осознанный шаг навстречу настоящей русской зиме с ее искрящимся снегом, морозной свежестью и атмосферой уютного уединения”.

Главное преимущество — за городом “действительно есть снег”.

Ледяные скульптуры природы: застывшие водопады

Одной из самых впечатляющих зимних картин в Ленобласти являются водопады. Мороз преобразует бурные потоки в грандиозные, застывшие ледяные скульптуры.

Экскурсовод рекомендует обратить внимание на три знаковых места.

  • Тосненский водопад
  • Горчаковщинский водопад
  • Саблинский водопад.

Если же путешественник готов к более продолжительной поездке, его манит Карелия.

“Зимой карельские водопады замирают, превращаясь в грандиозные ледяные скульптуры: бурные потоки сковывает мороз, создавая причудливые наплески, колонны и гроты из чистого, сияющего льда”.

Это зрелище не сравнить ни с чем — водная стихия, скованная крепким морозом, предстает в своем самом величественном и статичном виде.

«Богословка»: былины под хрустящим снегом

"Ещё одним местом, где зимняя сказка оживает в окружении истории, является этнографический музей-заповедник «Усадьба Богословка» в Невском лесопарке".

Здесь, среди заснеженных елей, возвышаются шедевры русского деревянного зодчества. Это храмы и избы, воссозданные по чертежам XVIII–XIX веков.

Морозный воздух и искрящийся снег подчеркивают “ажурную резьбу и монументальную красоту древних построек”, создавая ощущение, будто они сошли со страниц старинных былин.

“Морозный воздух и искрящийся снег лишь подчёркивают ажурную резьбу и монументальную красоту древних построек”.

Атмосфера уединения и тишины, которую дарит зимний лес, усиливает впечатление от соприкосновения с историей.

Активный отдых после экскурсии

После знакомства с архитектурным наследием «Богословки» гостям предлагается продолжить наслаждение зимней природой прямо на территории Невского лесопарка.

Там есть возможность встать на лыжи и “продолжить наслаждение тишиной и видами зимнего леса”.

Таким образом, маршрут сочетает культурное обогащение и активный отдых на свежем воздухе, идеально соответствуя запросам любителей зимних путешествий.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
