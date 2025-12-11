Городовой / Город / Как петербургское кладбище превратили в отдел музея: история Литераторских мостков
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Опубликовано: 11 декабря 2025 12:15
Участок Волковского кладбища
Как петербургское кладбище превратили в отдел музея: история Литераторских мостков
Городовой ру

Тихий угол Волковского кладбища давно живёт по музейным правилам, хотя начиналось здесь всё совсем иначе.

Участок Волковского кладбища, который сегодня называют Литераторскими мостками, начинался не как мемориал, а как обычный приходской погост у церкви Воскресения Словущего.

Но именно здесь в 1802 году похоронили Александра Радищева. Его могила не сохранилась, позже поставили кенотаф — символическое надгробие. С этого момента участок стал постепенно превращаться в пространство, где хоронили "людей слова".

Уже в середине XIX века здесь лежали Белинский и Добролюбов, рядом — Писарев. Так возникла традиция, которая определила судьбу некрополя на следующие два века.

Некрополь, который пересказывает историю России

Редко где в Петербурге можно увидеть такую плотность имён, знакомых из школьных учебников.

Здесь покоятся Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лесков, Успенский, Надсон, Куприн. Здесь же — Плеханов и Засулич, Мандельштамовский профессор Бехтерев, создатель радио Александр Попов, химик Менделеев, этнограф Маклай.

Это не только кладбище литераторов — это микромодель всей русской культуры XIX–XX веков.

Почему это стало музеем

В 1935 году участок официально превратили в отдел Государственного музея городской скульптуры.

Причина была проста и прозаична: многие старые кладбища шли под ликвидацию, и останки известных людей нужно было спасать. На Мостки перенесли могилы и надгробия Помяловского, Блока, Гончарова.

Иногда — только памятники, иногда — и прах.

Сегодня здесь около 500 надгробий, среди них — работы выдающихся скульпторов XIX–XX веков.

Но в ходе тех же перестроек были утрачены десятки могил: архитекторов, издателей, военных, дворян — тех, чьи имена сегодня известны лишь узкому кругу исследователей.

Почему это место так важно

Литераторские мостки — это не музей в привычном смысле. Это пространство, где можно увидеть историю без витрин и комментариев — она лежит прямо под ногами.

Здесь Петербург показывает свой другой слой — тихий, сосредоточенный и честный.

Автор:
Елизавета Астахова
