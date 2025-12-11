Как петербургское кладбище превратили в отдел музея: история Литераторских мостков

Тихий угол Волковского кладбища давно живёт по музейным правилам, хотя начиналось здесь всё совсем иначе.

Участок Волковского кладбища, который сегодня называют Литераторскими мостками, начинался не как мемориал, а как обычный приходской погост у церкви Воскресения Словущего.

Но именно здесь в 1802 году похоронили Александра Радищева. Его могила не сохранилась, позже поставили кенотаф — символическое надгробие. С этого момента участок стал постепенно превращаться в пространство, где хоронили "людей слова".

Уже в середине XIX века здесь лежали Белинский и Добролюбов, рядом — Писарев. Так возникла традиция, которая определила судьбу некрополя на следующие два века.

Некрополь, который пересказывает историю России

Редко где в Петербурге можно увидеть такую плотность имён, знакомых из школьных учебников.

Здесь покоятся Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лесков, Успенский, Надсон, Куприн. Здесь же — Плеханов и Засулич, Мандельштамовский профессор Бехтерев, создатель радио Александр Попов, химик Менделеев, этнограф Маклай.

Это не только кладбище литераторов — это микромодель всей русской культуры XIX–XX веков.

Почему это стало музеем

В 1935 году участок официально превратили в отдел Государственного музея городской скульптуры.

Причина была проста и прозаична: многие старые кладбища шли под ликвидацию, и останки известных людей нужно было спасать. На Мостки перенесли могилы и надгробия Помяловского, Блока, Гончарова.

Иногда — только памятники, иногда — и прах.

Сегодня здесь около 500 надгробий, среди них — работы выдающихся скульпторов XIX–XX веков.

Но в ходе тех же перестроек были утрачены десятки могил: архитекторов, издателей, военных, дворян — тех, чьи имена сегодня известны лишь узкому кругу исследователей.

Почему это место так важно

Литераторские мостки — это не музей в привычном смысле. Это пространство, где можно увидеть историю без витрин и комментариев — она лежит прямо под ногами.

Здесь Петербург показывает свой другой слой — тихий, сосредоточенный и честный.