Планы в пепел: Градсовет завернул обновление крематория на Шафировском
Планы в пепел: Градсовет завернул обновление крематория на Шафировском

Опубликовано: 11 декабря 2025 13:30
Планы в пепел: Градсовет завернул обновление крематория на Шафировском
В Санкт-Петербурге комиссия по градостроительству и архитектуре не согласовала предложенный проект реконструкции крематория.

В Санкт-Петербурге на рассмотрение градостроительного совета был представлен вопрос о капитальном обновлении крематория, расположенного на Шафировском проспекте.

Эксперты подготовили две концепции, которые различались по архитектурному подходу и внешнему виду, сообщает пресс-служба КГА Петербурга.

Первый проект предусматривал сохранение характерных черт советской архитектуры, в то время как второй предлагал совершенно новое выражение — здание предполагалось оформить как светлую прямоугольную форму, возвышающуюся над зелёным холмом.

Оба решения не были одобрены, поскольку специалисты совета порекомендовали сконцентрироваться на сохранении сложившейся структуры постройки и окружающей территории.

Изначально комплекс крематория занимает около двадцати шести гектаров. На территории функционируют здания, где проходят церемонии прощания, размещён колумбарий, а также находится кладбище.

Для поддержания порядка на асфальтовых дорожках и площадках выделено 8,8 миллиона рублей.

Юлия Аликова
