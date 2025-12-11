Планы в пепел: Градсовет завернул обновление крематория на Шафировском

В Санкт-Петербурге на рассмотрение градостроительного совета был представлен вопрос о капитальном обновлении крематория, расположенного на Шафировском проспекте.
Эксперты подготовили две концепции, которые различались по архитектурному подходу и внешнему виду, сообщает пресс-служба КГА Петербурга.
Первый проект предусматривал сохранение характерных черт советской архитектуры, в то время как второй предлагал совершенно новое выражение — здание предполагалось оформить как светлую прямоугольную форму, возвышающуюся над зелёным холмом.
Оба решения не были одобрены, поскольку специалисты совета порекомендовали сконцентрироваться на сохранении сложившейся структуры постройки и окружающей территории.
Изначально комплекс крематория занимает около двадцати шести гектаров. На территории функционируют здания, где проходят церемонии прощания, размещён колумбарий, а также находится кладбище.
Для поддержания порядка на асфальтовых дорожках и площадках выделено 8,8 миллиона рублей.