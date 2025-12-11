Городовой / Город / Главная морская тайна Васильевского: что скрывает старейшая библиотека флота России
Главная морская тайна Васильевского: что скрывает старейшая библиотека флота России

Опубликовано: 11 декабря 2025 14:15
Центральная военно-морская библиотека
Снаружи это обычное голубое здание, но внутри — архив, который хранит три века морской истории.

Центральная военно-морская библиотека ведёт свою историю с 1799 года, когда при Адмиралтейств-коллегии учредили книжное собрание по морскому делу — кораблестроению, навигации, разведению лесов, переводу иностранных трактатов.

За два столетия она успела побыть библиотекой Адмиралтейского департамента, Гидрографического депо и Морского министерства, а в XX веке — главным книжным собранием Военно-морского флота России.

Долгое время библиотека располагалась в Михайловском замке, а в 2018 году переехала в новое здание на Васильевском острове.

Что хранят за закрытыми стеллажами

Сегодня фонд Центральной военно-морской библиотеки — это около 600 тысяч единиц хранения.

Здесь можно найти:

  • издания по кораблестроению, навигации, морской географии;
  • старинные морские карты и лоции;
  • отчёты экспедиций и журналы плаваний;
  • труды флотоводцев и конструкторов кораблей;
  • многолетние подшивки специализированных морских журналов.

Особая гордость — коллекции с "человеческим лицом истории": книги, изданные при жизни Петра I, личная библиотека адмирала Ивана Крузенштерна, собрание книг великого князя Константина Николаевича и издания из коллекций европейских дипломатов, служивших в России.

Больше чем читальный зал

Библиотека остаётся научно-библиографическим и методическим центром для всех библиотек ВМФ России. Здесь готовят выставки к юбилеям мореплавателей, лекции о Северном морском пути, совместные проекты с научными фондами и музеями.

В читальные залы приходят курсанты, офицеры, исследователи, историки флота. Это не музей и не закрытый архив, а рабочее пространство, где продолжается диалог между морем, наукой и городом.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
