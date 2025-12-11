Один толчок — два года колонии: что произошло на «Садовой» в Петербурге

В начале осени 2023 года житель Санкт-Петербурга, завершив ночную смену, столкнулся с незнакомым человеком на платформе метрополитена у станции «Садовая».
Мужчина резко толкнул встречного пассажира плечом, после чего пострадавший упал и получил травмы, классифицированные как средней тяжести.
Виновник происшествия поспешил покинуть место событий, не предприняв попыток оказать первую медицинскую помощь.
На судебном разбирательстве он частично признал свою вину, при этом мужчина выразил уверенность, что не собирался специально причинять вред здоровью другому человеку, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Решением суда ему назначили два года пребывания в колонии-поселении.