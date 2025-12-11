Городовой / Город / Один толчок — два года колонии: что произошло на «Садовой» в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Один толчок — два года колонии: что произошло на «Садовой» в Петербурге

Опубликовано: 11 декабря 2025 15:30
Один толчок — два года колонии: что произошло на «Садовой» в Петербурге
Один толчок — два года колонии: что произошло на «Садовой» в Петербурге
Городовой ру

Мужчина рассказал, что его раздражение на пассажира было вызвано усталостью после ночной смены по пути домой.

В начале осени 2023 года житель Санкт-Петербурга, завершив ночную смену, столкнулся с незнакомым человеком на платформе метрополитена у станции «Садовая».

Мужчина резко толкнул встречного пассажира плечом, после чего пострадавший упал и получил травмы, классифицированные как средней тяжести.

Виновник происшествия поспешил покинуть место событий, не предприняв попыток оказать первую медицинскую помощь.

На судебном разбирательстве он частично признал свою вину, при этом мужчина выразил уверенность, что не собирался специально причинять вред здоровью другому человеку, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решением суда ему назначили два года пребывания в колонии-поселении.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью