Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой номер региона у Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Какой номер региона у Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 11 декабря 2025 16:34
Какой номер региона у Санкт-Петербурга?
Какой номер региона у Санкт-Петербурга?
Городовой ру

Официальным и основным номером региона для Санкт-Петербурга является код 78.

Этот двухзначный код наносится на все стандартные автомобильные номера, зарегистрированные в городе, и однозначно идентифицирует его как самостоятельный субъект РФ в общероссийских системах учёта.

В связи с исчерпанием номерной ёмкости для основного кода (78), Санкт-Петербургу, как и многим другим крупным регионам, были выделены дополнительные коды для автомобильных знаков.

Сегодня на дорогах можно также встретить машины с номерами, содержащими, кроме основного, коды 98, 178 и 198. Все они обозначают, что транспортное средство зарегистрировано именно в Санкт-Петербурге.

Важно отметить, что Санкт-Петербург — это город федерального значения, то есть он имеет статус, равный статусу области или республики, и не входит административно в состав соседней Ленинградской области. Последняя, как указано в информации, имеет собственный код региона — 47.

Оба этих субъекта, наряду с другими, входят в Северо-Западный федеральный округ.

Автор:
Лариса Никонова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью