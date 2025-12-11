Какой номер региона у Санкт-Петербурга?

Этот двухзначный код наносится на все стандартные автомобильные номера, зарегистрированные в городе, и однозначно идентифицирует его как самостоятельный субъект РФ в общероссийских системах учёта.
В связи с исчерпанием номерной ёмкости для основного кода (78), Санкт-Петербургу, как и многим другим крупным регионам, были выделены дополнительные коды для автомобильных знаков.
Сегодня на дорогах можно также встретить машины с номерами, содержащими, кроме основного, коды 98, 178 и 198. Все они обозначают, что транспортное средство зарегистрировано именно в Санкт-Петербурге.
Важно отметить, что Санкт-Петербург — это город федерального значения, то есть он имеет статус, равный статусу области или республики, и не входит административно в состав соседней Ленинградской области. Последняя, как указано в информации, имеет собственный код региона — 47.
Оба этих субъекта, наряду с другими, входят в Северо-Западный федеральный округ.