Кого на Неве оказалось больше всего: Петербург подвёл первые итоги туристического года

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги года в сфере туризма — количество посетивших город увеличилось на 7%, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич сообщил, что особое место в деятельности занимает событийный туризм. По его мнению, именно он способствует не только увеличению потока гостей, но и позволяет дольше удерживать их в городе.
Ранее стало известно, что жительница Нижнего Новгорода, впервые посетившая Петербург перед Новым годом, поделилась своим опытом.
В социальных сетях она рассказала, что столкнулась с чрезмерным напором рекламщиков, предлагающих посетить музейные пространства и магазины, а также с аниматорами в исторических костюмах, которые активно привлекали внимание отдыхающих.
По её словам, подобная настойчивость воспринималась негативно.
Петербург сохраняет статус крупного направления как для туристов из других российских регионов, так и для иностранных гостей. В последние месяцы город отмечает приток путешественников, что создаёт благоприятные условия для развития гостиничной индустрии и повышения деловой активности.