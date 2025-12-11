Городовой / Город / Кого на Неве оказалось больше всего: Петербург подвёл первые итоги туристического года
Кого на Неве оказалось больше всего: Петербург подвёл первые итоги туристического года

Опубликовано: 11 декабря 2025 16:00
Петербург с высоты
Global Look Press / Serguei Fomine

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост числа туристов на 7 процентов.

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги года в сфере туризма — количество посетивших город увеличилось на 7%, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич сообщил, что особое место в деятельности занимает событийный туризм. По его мнению, именно он способствует не только увеличению потока гостей, но и позволяет дольше удерживать их в городе.

Ранее стало известно, что жительница Нижнего Новгорода, впервые посетившая Петербург перед Новым годом, поделилась своим опытом.

В социальных сетях она рассказала, что столкнулась с чрезмерным напором рекламщиков, предлагающих посетить музейные пространства и магазины, а также с аниматорами в исторических костюмах, которые активно привлекали внимание отдыхающих.

По её словам, подобная настойчивость воспринималась негативно.

Петербург сохраняет статус крупного направления как для туристов из других российских регионов, так и для иностранных гостей. В последние месяцы город отмечает приток путешественников, что создаёт благоприятные условия для развития гостиничной индустрии и повышения деловой активности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
