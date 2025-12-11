Городовой / Город / После пожара на Правобережном рынке в Петербурге возбудили дело — не о поджоге, а о нарушении безопасности
После пожара на Правобережном рынке в Петербурге возбудили дело — не о поджоге, а о нарушении безопасности

Опубликовано: 11 декабря 2025 17:00
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на Правобережном рынке.

В результате крупного возгорания на территории Правобережного рынка, расположенного на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело.

Следственные органы сообщили, что расследование обстоятельств происшествия продолжается. В ходе работы задействованы все необходимые службы.

Пожар произошел 10 декабря, он быстро распространился по зданию. Площадь, охваченная огнем, составила примерно 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, пожар удалось локализовать.

В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшего человека. Еще один мужчина получил травмы, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. С территории рынка экстренно вывели около ста человек.

К работе по тушению были привлечены значительные силы: использовали 26 пожарных автомобилей, участвовали 96 сотрудников МЧС.

Операция по устранению последствий происшествия проходила в сложных условиях. Представители ведомства сообщили, что задержек с реагированием не было.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238. Ведомство отмечает, что речь идет об оказании услуг, не соответствующих установленным нормам безопасности. Следствие намерено установить все обстоятельства случившегося.

Автор:
Юлия Аликова
Город
