После пожара на Правобережном рынке в Петербурге возбудили дело — не о поджоге, а о нарушении безопасности

В результате крупного возгорания на территории Правобережного рынка, расположенного на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело.
Следственные органы сообщили, что расследование обстоятельств происшествия продолжается. В ходе работы задействованы все необходимые службы.
Пожар произошел 10 декабря, он быстро распространился по зданию. Площадь, охваченная огнем, составила примерно 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, пожар удалось локализовать.
В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшего человека. Еще один мужчина получил травмы, пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. С территории рынка экстренно вывели около ста человек.
К работе по тушению были привлечены значительные силы: использовали 26 пожарных автомобилей, участвовали 96 сотрудников МЧС.
Операция по устранению последствий происшествия проходила в сложных условиях. Представители ведомства сообщили, что задержек с реагированием не было.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238. Ведомство отмечает, что речь идет об оказании услуг, не соответствующих установленным нормам безопасности. Следствие намерено установить все обстоятельства случившегося.