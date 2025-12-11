Что памятное привезти из Петербурга?

Отправляясь домой из Северной столицы, каждый хочет захватить с собой частичку её величия и шарма.

Этот гид поможет вам выбрать идеальный памятный подарок из Санкт-Петербурга — от вкусных деликатесов до изысканных произведений искусства.

Сладкие сувениры из Санкт-Петербурга: вкус легендарной истории

Гастрономические подарки — беспроигрышный вариант.

Визитная карточка — конфеты и шоколад фабрики имени Крупской с узнаваемыми названиями: «Белочка», «Мишка на Севере», «Петербургские ночи».

Для статусного презента выберите «Царские трюфели» в золотистой обсыпке или наборы в жестяных коробках «Медный всадник».

Не уступает в популярности и нежный зефир и пастила фабрики «Кронштадтская».

А в историческом Елисеевском магазине на Невском проспекте вы найдете марципаны и пряники, приготовленные по старинным рецептам, в красивых банках, которые сами по себе станут украшением.

Гастрономические сувениры Санкт-Петербурга: корюшка и карельские дары

Истинный вкус города — это корюшка. Свежей её ловят весной, но в качестве отличного съедобного сувенира из Санкт-Петербурга можно круглый год найти её в вяленом или копченом виде.

Другой гастрономический пласт связан с соседней Карелией. В специализированных лавках продаются карельские деликатесы: ароматное варенье из морошки и брусники, целебные травяные чаи, ягодные настойки и бальзамы. Это тёплый и душевный подарок, наполненный ароматами северной природы.

Практичные подарки из Санкт-Петербурга: стиль и городской фольклор

Помимо классических магнитов, ищите вещи с характером.

В последние годы огромной популярностью пользуются дизайнерские носки из Санкт-Петербурга с принтами сфинксов, разводных мостов или корюшки.

Актуальны зонты и дождевики с видами города — ироничная и полезная защита от знаменитой питерской погоды.

Футболки с Чижиком-Пыжиком, стилизованные тельняшки или бескозырки также остаются хитом среди туристов, ищущих, что купить в Санкт-Петербурге на память.

Элитные подарки и сувениры из Санкт-Петербурга: фарфор и арт-объекты

Для особого случая выбирайте изделия Императорского фарфорового завода. Чашка с «кобальтовой сеткой» или с видом на Исаакиевский собор — это вневременная классика и символ роскоши.

Ценителям искусства стоит посетить Эрмитажный магазин, где продаются уникальные авторские сувениры: например, галстуки-бабочки с репродукциями картин или фигурки знаменитых эрмитажных котов.

А для спортивных болельщиков лучшим подарком станет атрибутика из фирменных магазинов клубов «Зенит» и СКА.

Необычные сувениры из Санкт-Петербурга: где искать уникальное

За оригинальными находками отправляйтесь в небольшие дизайн-лавочки и авторские пространства. Там можно приобрести арт-буки, настольные игры по мотивам городской истории, локальный крафтовый чай или украшения ручной работы.

Также, благодаря близости границы, в городе широко представлены финские продукты — отличный кофе, сыры и сладости, которые можно купить в некоторых супермаркетах и специализированных магазинчиках.

Выбирая подарок из Санкт-Петербурга, ориентируйтесь не только на бюджет, но и на интересы того, кому он предназначен. Самый запоминающийся сувенир — тот, что несёт в себе подлинную историю, вкус или юмор великого города.

