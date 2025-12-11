Городовой / Город / Кошельки под микроскопом: в России предлагают закрутить гайки наличным расчётам
Кошельки под микроскопом: в России предлагают закрутить гайки наличным расчётам

Опубликовано: 11 декабря 2025 18:00

Опубликовано: 11 декабря 2025 18:00
Наличные платежи без использования контрольно-кассовой техники продолжают играть значительную роль в неформальных экономических операциях.

В обращении президента Ассоциации предпринимателей «АВАНТИ» Рахмана Янсукова к председателю правительства Михаилу Мишустину подчёркивается острая необходимость усилить контроль за наличным оборотом в стране, сообщают «Известия».

Основной причиной называются масштабы неучтённой экономической деятельности, наносящие значительный ущерб бюджету. Янсуков отметил, что несмотря на принятые меры, большая часть операций с гражданами всё ещё проводится без применения кассовых аппаратов, а значит, остаётся вне официальной отчётности.

Он обратил внимание на данные, согласно которым за 2023 год по результатам выездных налоговых проверок было начислено дополнительно почти 300 миллиардов рублей налогов и сборов. При этом, по его мнению, эта сумма отражает лишь небольшую часть скрываемых денежных потоков. Янсуков заявил:

"Масштабы этого явления велики: согласно данным из открытых источников, по итогам выездных налоговых проверок в 2023 году было доначислено почти 300 млрд рублей налогов и сборов, что, вероятно, является лишь видимой частью неучтенных денежных потоков".

Практика наличных расчётов без использования кассовой техники до сих пор широко используется для проведения неофициальных операций. По словам Янсукова, такие методы позволяют скрывать доходы, выплачивать неофициальные зарплаты и оформлять фиктивные расходы для незаконного возврата налога на добавленную стоимость.

Это приводит к бюджетным потерям и создает для честных предпринимателей неравные условия работы.

В свою очередь, сообщалось, что к 2026 году ожидается вдвое больший объём международных переводов. Этот прогноз подчёркивает рост трансграничных финансовых потоков. Усиление контроля за наличными операциями становится особенно актуальным на фоне подобных тенденций.

Юлия Аликова
