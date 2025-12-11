Городовой / Город / Крепость Тронгзунд и остатки финских кладбищ: место в Ленобласти, которое незаслуженно забыто
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Крепость Тронгзунд и остатки финских кладбищ: место в Ленобласти, которое незаслуженно забыто

Опубликовано: 11 декабря 2025 14:00
Крепость
Крепость Тронгзунд и остатки финских кладбищ: место в Ленобласти, которое незаслуженно забыто
Городовой ру

Путеводитель по каменным косам Выборга.

Побережье Выборгского залива в Ленинградской области хранит множество живописных уголков, где природная красота гармонично переплетается с отголосками разных исторических эпох.

Недавно открытое для более широкого обозрения база отдыха «Пихтовое» — стало примером такого слияния. Эта каменная коса, по своему облику, напомнила о другом, не менее интересном объекте на противоположном берегу залива.

Мыс Лиханиеми: перголы, беседки и кинематограф

На другом берегу, на мысе Лиханиеми, находится знаменитая беседка Кузьмича — место съемок культового фильма «Особенности национальной рыбалки». Она построена в японском стиле для медитаций.

Ранее имела более цивилизованный вид, сейчас нет скамеек внутри. Эта достопримечательность хоть и находится в заброшенном состоянии, но всё ещё привлекает туристов.

Места эти, расположенные почти напротив друг друга, “по своему красивы” и притягательны в любое время года.

Соседство истории: от Финляндии до СССР

Окрестности базы отдыха оказались богаты на исторические объекты. В пешей доступности находились:

  1. Большой советский воинский мемориал — свидетельство недавнего военного прошлого.
  2. Остатки финского кладбища — молчаливые напоминания о другом этапе истории региона.

Посещение этих мест подтверждает мысль о том, что туризм под Выборгом активно развивается, а благоустройство территории, включая создание новых баз отдыха, приближает этот процесс и к Высоцку.

Высоцк: экотропы и крепость Тронгзунд

Туристический потенциал Выборга и его окрестностей неоспорим. Развитие коснется и Высоцка. Сейчас там уже проложена экологическая тропа по скальному массиву, украшенная арт-объектом “Кадр”.

Эта инициатива очень хороша, так как позволяет привести в порядок и такие объекты, как крепость Тронгзунд, которая “дошла до наших дней в довольно приличном виде”.

Это оборонительная система XIX века, которая представляла собой неправильный пятиугольник с земляными валами и рвами.

Сейчас от нее остались облицованные гранитными блоками земляные рвы, горжи, куртины, внутренние помещения, большинство из которых — в руинированном состоянии.

В целом места очень красивые и стоят того, чтобы съездить сюда на выходных.

Автор:
Ксения Пронина
Город
