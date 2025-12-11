Заколдованный замок Петербурга: где живут стеклянная лилия и рыцарский коридор

На Петроградской стороне, среди обыденных городских строений, возвышается дом, будто сошедший со страниц старинной легенды.

Это доходный дом Ивана Алюшинского — архитектурное творение, где витиеватые линии модерна переплетаются с суровой экспрессией готики, создавая атмосферу настоящего замка.

Его башня, увенчанная “шишкой”, стала узнаваемым ориентиром, частым героем фотографий с открытых террас близлежащих баров, но истинная его суть раскрывается лишь при взгляде изнутри.

Вход в сказку: финская печь и тени на потолке

Путешествие в мир дома Алюшинского начинается с Ординарной улицы. На первом этаже посетителей встречает финская печь, чья история могла бы закончиться бесславно, если бы не неравнодушные волонтёры, “вновь вдохнувшие в нее жизнь”.

В этой первой парадной, под современной люстрой, тени от игры света “корнями расползаются по потолку”, создавая атмосферу лёгкой мистики.

“Немного мрачно, но мы же в готичном замке (пусть и с элементами модерна)”, — отмечается в описании, подчёркивая двойственность архитектурного стиля.

Лестницы в прошлое: звериные лапы и высокие двери

Поднимаясь по лестнице, взгляд приковывают перила, у основания которых “превращаются в лапы то ли льва, то ли неведомого зверя”. Это место, где “узор решетки довольно симметричен”, выглядит поистине заколдованным.

В этом доме, где “рыцарям, знаете ли, не до рюшек”, симметрия уступала место более суровым формам.

Особое впечатление производят готические двери на каждом этаже — их высота сильно выше человеческого роста, что подчеркивает масштаб и монументальность здания.

Награда на последнем этаже: сохранившийся витраж

На последнем этаже, словно долгожданная награда, открывается вид на витраж. Сравнивая его с фотографиями 90-х годов, становится очевидно, что он отлично сохранился до наших дней.

Его рисунок, отсылающий к средневековым витражам готических соборов, включает изображение французской лилии — элемента, напоминающего о родовом гербе.

“Витраж в доме остался только один, но раньше их было два”, — с сожалением отмечается, что в другой парадной он был демонтирован ради установки навесного лифта, что не кажется “очень равноценным обменом”.

Рыцарский коридор и печи-гиганты

Переместившись во вторую парадную, расположенную по адресу Большой проспект П.С., 69, посетители попадают в длинный готический коридо”, где “так и хочется увидеть в нем рыцарские доспехи по бокам”.

Печи здесь сохранились хуже, чем на первой лестнице, но их присутствие, “в количестве двух штук”, до сих пор напоминает о былых временах. Они почти сливаются с лепниной на стене, становясь частью общего ансамбля.

Хозяин замка: почётный гражданин Иван Алюшинский

Но кто же был хозяином этого замка? Застройщик Иван Алюшинский, “почетный гражданин города” и “очень небедный” человек, владел несколькими домами в столице.

Его успешная деятельность, однако, была прервана Первой мировой войной и Октябрьской революцией.

Теперь лишь “стеклянная лилия на последнем этаже замка продолжает цвести, напоминая о былом величии своего хозяина”, став молчаливым свидетелем его вклада в архитектурный облик дореволюционного Петербурга.