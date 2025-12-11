Городовой / Учеба / Как императорский двор Петербурга в XVIII веке стал законодателем мод для всей России: инструмент контроля и «окно в Европу»
Опубликовано: 11 декабря 2025 12:17
Петербургский двор создавал новую идентичность российского дворянства через моду и этикет.

Санкт-Петербургский императорский двор стал абсолютным центром формирования вкусов и норм по двум ключевым причинам.

Во-первых, он был сосредоточением власти, богатства и престижа.

С момента основания города Пётр I сознательно превратил двор в инструмент контроля над элитой, сделав присутствие в столице и соответствие её стандартам обязательным условием карьеры и социального признания.

При Екатерине II этот процесс достиг апогея: блестящая придворная жизнь, бесконечная череда балов, маскарадов, приёмов и выходов в театр стала не просто развлечением, а политическим ритуалом, местом где решались судьбы, заключались союзы и демонстрировалась лояльность престолу.

Во-вторых, Петербург был «окном в Европу» не только для товаров, но и для культурных кодов.

Через него в Россию проникали последние парижские и лондонские моды, новейшие литературные и философские течения, правила светского этикета.

Двор, с его интернациональным составом (немецкие, французские, английские аристократы и дипломаты) и активными связями с европейскими монархиями, выступал в роли фильтра и транслятора этих новинок. То, что было одобрено и принято при дворе, мгновенно становилось обязательным для провинциального дворянства, стремившегося подражать столичной элите.

Так, двор стал не просто местом, где задавали моду, а институтом, который конструировал новую, «петербургскую» идентичность для российского высшего сословия, отрывая его от московской старины и привязывая к европейским культурным ориентирам.

Лариса Никонова
