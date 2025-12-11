Городовой / Учеба / Как Екатерина II изменила культурную жизнь Петербурга: Большой театр, Летний сад и рождение интеллигенции
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Как Екатерина II изменила культурную жизнь Петербурга: Большой театр, Летний сад и рождение интеллигенции

Опубликовано: 11 декабря 2025 12:16
Как Екатерина II изменила культурную жизнь Петербурга: Большой театр, Летний сад и рождение интеллигенции
Как Екатерина II изменила культурную жизнь Петербурга: Большой театр, Летний сад и рождение интеллигенции
Городовой ру

Вольное экономическое общество и журналы создали новую среду.

При Екатерине Петербург приобрёл не только новые здания, но и новые формы общественной жизни, постепенно стиравшие сословные границы в досуге.

Появились места, где могли пересекаться представители разных социальных слоёв (разумеется, с оговорками).

В 1783 году был открыт Большой (Каменный) театр на Театральной площади — первый в России стационарный публичный театр. Хотя лучшие ложи занимала знать, на галёрку мог попасть любой, кто мог купить билет.

В моду вошли прогулки в Летнем саду и на Царицыном лугу (Марсовом поле), ставших изысканными променадами, где демонстрировали наряды и вели светские беседы.

Возникли первые кофейни и кондитерские на Невском проспекте, ставшие местами встреч литераторов, художников, актёров.

Появилась и новая интеллектуальная институция — Вольное экономическое общество (основано ещё в 1765 году), где дворяне, учёные и предприниматели обсуждали вопросы сельского хозяйства, экономики и даже — осторожно — социальные проблемы.

Особенностью екатерининской эпохи стало появление публичной сферы, хоть и ограниченной.

В городе издавались частные журналы («Всякая всячина», «Трутень»), велись литературные и научные споры, формировалось общественное мнение.

Именно в этот период начинает складываться феномен «петербургской интеллигенции» — людей, чьё мировоззрение и интересы определялись не только сословным происхождением, но и образованием, кругом чтения, участием в культурной жизни столицы.

Город стал не только местом службы, но и пространством для интеллектуального и культурного самоопределения.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью