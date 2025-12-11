Как Екатерина II изменила культурную жизнь Петербурга: Большой театр, Летний сад и рождение интеллигенции

При Екатерине Петербург приобрёл не только новые здания, но и новые формы общественной жизни, постепенно стиравшие сословные границы в досуге.
Появились места, где могли пересекаться представители разных социальных слоёв (разумеется, с оговорками).
В 1783 году был открыт Большой (Каменный) театр на Театральной площади — первый в России стационарный публичный театр. Хотя лучшие ложи занимала знать, на галёрку мог попасть любой, кто мог купить билет.
В моду вошли прогулки в Летнем саду и на Царицыном лугу (Марсовом поле), ставших изысканными променадами, где демонстрировали наряды и вели светские беседы.
Возникли первые кофейни и кондитерские на Невском проспекте, ставшие местами встреч литераторов, художников, актёров.
Появилась и новая интеллектуальная институция — Вольное экономическое общество (основано ещё в 1765 году), где дворяне, учёные и предприниматели обсуждали вопросы сельского хозяйства, экономики и даже — осторожно — социальные проблемы.
Особенностью екатерининской эпохи стало появление публичной сферы, хоть и ограниченной.
В городе издавались частные журналы («Всякая всячина», «Трутень»), велись литературные и научные споры, формировалось общественное мнение.
Именно в этот период начинает складываться феномен «петербургской интеллигенции» — людей, чьё мировоззрение и интересы определялись не только сословным происхождением, но и образованием, кругом чтения, участием в культурной жизни столицы.
Город стал не только местом службы, но и пространством для интеллектуального и культурного самоопределения.