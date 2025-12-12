С 13 декабря город в режиме объезда: в двух районах ограничат движение из‑за работ на инженерных сетях

В Санкт-Петербурге в ближайшее время вводятся ограничения на движение транспорта в двух районах. Эти меры связаны с проведением инженерных работ и необходимы для обновления коммуникаций, сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Так, в Василеостровском районе идет прокладка новых сетей до 6 февраля 2026 года. С 13 декабря и по 2 января 2026 года доступ автотранспорта будет ограничен на площади Трезини, а также на участке набережной Лейтенанта Шмидта — между Благовещенским мостом и 8-й и 9-й линиями Васильевского острова.
Для объезда рекомендуется пользоваться такими направлениями, как: 8-9-я линии, площадь Трезини, 4-5-я линии, Большой проспект, а также 1-я и Кадетская линии Васильевского острова, Университетская набережная.
В Центральном районе ограничения затронут Виленский переулок. Передвижение автомобилей здесь будет невозможно на отрезке между улицей Радищева и Парадной улицей с 13 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года. В этот же период движение по Фонтанной улице на пересечении с Виленским переулком также будет полностью прекращено.
Водителям предлагают альтернативные маршруты: Греческий проспект, улицу Некрасова, Фонтанную улицу, Басков переулок, улицу Радищева, а также Кирочную и Парадную улицы.
Представители городской администрации советуют горожанам проявлять внимание за рулём, следить за временными знаками и информационными щитами на дорогах.
Ранее сообщалось, что проезд по Малоохтинской набережной в городе также будет затруднён до осени.