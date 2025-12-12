Городовой / Учеба / Невский проспект vs Сенная площадь: как место покупки в Петербурге XVIII века определяло социальный статус
Невский проспект vs Сенная площадь: как место покупки в Петербурге XVIII века определяло социальный статус

Опубликовано: 12 декабря 2025 13:12
В Петербурге XVIII века существовало три уровня доступа к еде, одежде и вещам.

Потребительская культура Петербурга была строго иерархичной, и место покупки так же говорило о статусе, как и сама вещь.

Продовольствие

  • Элита

Пользовалась услугами маркитантов (поставщиков-иностранцев), которые доставляли на дом изысканные продукты: устрицы, оливковое масло, дорогие вина, сыры. Свежее мясо и дичь поставляли с царских охотничьих угодий.

  • Средний класс

Делал основные закупки на центральных рынках — Большом Гостином дворе или Морском рынке на Васильевском острове. Здесь можно было купить более простые, но качественные продукты.

  • Простой народ

Питался с уличных лотков и мелких рыночков в слободах, где продавались дешёвые, часто недоброкачественные продукты: лепёшки, кисель, требуха, салака. Хлеб покупали в казённых пекарнях.

Одежда и предметы роскоши

  • Аристократия

Заказывала платья и кафтаны у французских или немецких портных на Невском проспекте, покупала ткани и галантерею в модных лавках, ювелирные украшения — у придворных ювелиров.

  • Купечество и мещане

Пользовались услугами русских портных, часто из крепостных, покупали готовую одежду и сукно в Гостином дворе.

  • Низшие сословия

Одежду шили сами из домотканого холста или покупали съёмочное (бывшее в употреблении) на толкучих рынках у Калинкина моста или на Сенной площади.

Бытовая утварь

  • Фарфор, бронзу, часы элита ввозила из Европы.
  • Средний класс покупал местную продукцию — медную посуду с Выборгской стороны, изделия из стекла с императорского завода.
  • У бедняков в ходу была самая простая глиняная и деревянная посуда.
Автор:
Лариса Никонова
