Сладкий аврал перед боем курантов: кондитерские фабрики Ленобласти перешли на усиленный режим

В преддверии зимних праздников кондитерские предприятия Ленинградской области переходят на усиленный режим работы, чтобы удовлетворить повышенный спрос на сладкие подарки.
Шоколадные конфеты остаются традиционным выбором для новогодних сюрпризов и занимают одну из главных позиций в праздничных закупках.
Уже сейчас отмечается значительный рост числа заказов от детских мероприятий, социальных учреждений и военных, сообщает администрация Ленобласти.
В текущем году специалисты прогнозируют, что производство шоколадных конфет в регионе увеличится примерно на 6%. Кроме того, выпуск вафель, пряников и печенья должен прибавить ещё 15%.
Такой прирост связывают с устойчивым спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
В Ленинградской области в настоящее время работают 23 фабрики, специализирующиеся на выпуске сладостей. На их долю приходится примерно треть всех шоколадных изделий и конфет, предлагаемых региональными производителями.
Помимо шоколада, большой популярностью среди покупателей, в том числе российских и иностранных, пользуются овсяное печенье и различные виды пряников.
Ранее сообщалось, что за последний год в стране зафиксировано снижение цен на продукты, входящие в категорию социально значимых, в среднем на 7%.