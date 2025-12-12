Городовой / Город / Сладкий аврал перед боем курантов: кондитерские фабрики Ленобласти перешли на усиленный режим
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Сладкий аврал перед боем курантов: кондитерские фабрики Ленобласти перешли на усиленный режим

Опубликовано: 12 декабря 2025 13:30
Сладкий аврал перед боем курантов: кондитерские фабрики Ленобласти перешли на усиленный режим
Сладкий аврал перед боем курантов: кондитерские фабрики Ленобласти перешли на усиленный режим
Городовой ру

Мастера из региона изготавливают продукцию по индивидуальным заказам.

В преддверии зимних праздников кондитерские предприятия Ленинградской области переходят на усиленный режим работы, чтобы удовлетворить повышенный спрос на сладкие подарки.

Шоколадные конфеты остаются традиционным выбором для новогодних сюрпризов и занимают одну из главных позиций в праздничных закупках.

Уже сейчас отмечается значительный рост числа заказов от детских мероприятий, социальных учреждений и военных, сообщает администрация Ленобласти.

В текущем году специалисты прогнозируют, что производство шоколадных конфет в регионе увеличится примерно на 6%. Кроме того, выпуск вафель, пряников и печенья должен прибавить ещё 15%.

Такой прирост связывают с устойчивым спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

В Ленинградской области в настоящее время работают 23 фабрики, специализирующиеся на выпуске сладостей. На их долю приходится примерно треть всех шоколадных изделий и конфет, предлагаемых региональными производителями.

Помимо шоколада, большой популярностью среди покупателей, в том числе российских и иностранных, пользуются овсяное печенье и различные виды пряников.

Ранее сообщалось, что за последний год в стране зафиксировано снижение цен на продукты, входящие в категорию социально значимых, в среднем на 7%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью