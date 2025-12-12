Свет над водой и загадочный сруб 1493 года: что скрывает церковь на Юксовском озере под Петербургом

У этого храма осталось немного подтверждённых сведений — но достаточно, чтобы почувствовать его возраст.

Храм Святого Георгия Победоносца на Юксовском озере считается одной из самых древних деревянных построек в этих местах. В старых документах встречается дата, которую принято считать временем его возведения, — 1493 год. Её же упоминал академик Л. В. Даль, изучавший "Юксовское чудо" в 1877 году.

Первоначальный храм представлял собой деревянный сруб. До наших дней он дошёл не полностью: старый сруб теперь скрыт внутри расширений, которые были сделаны в 1632 году. Эти пристройки и сформировали нынешний облик церкви.

Легенды о свете над озером и топорище на воде

История храма неразрывно связана с народными преданиями. По одной легенде, пока строители рубили церковь, рыбаки видели над берегом лучезарное свечение. Другая, более известная, рассказывает, что черноризцы, пришедшие к озеру много веков назад, опустили в воду топорище и стали ждать, к какому берегу его прибьёт. Волны вынесли его именно к восточному берегу — там и появился храм.

Встречается и ещё один сюжет: будто бы сам Святой Георгий, именуемый в народе Егорий Храбрый, повелел возвести церковь на этом месте.

Все эти истории — именно легенды, сохранившиеся в местной традиции и сопровождающие храм на протяжении столетий.

Закрытие, забвение и возвращение облика

Как и многие храмы в удалённых поселениях, Георгиевская церковь пережила череду испытаний. В революционные годы её закрыли, затем она долго стояла в запустении. Лишь в 1971–1972 годах специалисты Ленинградской реставрационной мастерской провели консервацию и частичную реставрацию памятника. Тогда же церкви вернули утраченное крыльцо, восстановив черты её раннего облика.

Сегодня храм продолжает стоять на восточном берегу Юксовского озера — в окружении тишины и старых деревьев, на том самом месте, куда, по преданию, когда-то прибило деревянное топорище.

Как добраться

К храму идут автобусы из Подпорожья, направляющиеся в Вознесенье и Вытегру.