Наследие «золотого века»: как архитектура, скульптура и живопись создали Петербург

Опубликовано: 12 декабря 2025 13:05
Наследие фундаментально и определяет сущность исторического центра Петербурга по сей день.

1. Сформированный ансамблевый центр

Петербург получил не набор разрозненных красивых зданий, а целостную архитектурно-художественную среду.

Дворцовая площадь, стрелка Васильевского острова, Невский проспект — это законченные ансамбли, где здания, монументы и пространство улиц создают единый художественный образ. Эту цельность, редкую для европейских столиц, город сохранил.

2. Культура публичного искусства

В городское пространство были впервые в России введены светские монументы («Медный всадник»), триумфальные арки, декоративная скульптура в садах и на фасадах.

Искусство вышло из интерьеров дворцов на улицы, стало достоянием горожан и инструментом их эстетического и гражданского воспитания.

3. Профессиональные школы и традиции

Были заложены основы русского академического образования в архитектуре и искусстве через Академию художеств. Сформировались профессиональные династии, строительные и реставрационные практики, без которых поддержание этого наследия было бы невозможно.

4. «Петербургский миф» в камне и красках

Город сам стал величайшим произведением искусства эпохи Просвещения — идеальным, упорядоченным, рациональным.

Этот образ, созданный «тремя знатнейшими искусствами», навсегда закрепился в национальном сознании и культуре, породив бесчисленные отражения в литературе, поэзии и живописи последующих веков.

Петербург XVIII века доказал, что искусство может быть не украшением, а инструментом созидания цивилизации.

Автор:
Лариса Никонова
