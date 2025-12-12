Секреты империи: кирпичи, которым 200 лет, и печь, где грелись солдаты — что скрывают форты Кронштадта

Современные технологии и отвага водолазов позволяют прикоснуться к этим сокровищам, поднимая на поверхность свидетельства ушедших эпох.

Кронштадт — город-крепость, чья история неразрывно связана с величием и драматизмом Российской империи. На протяжении более трех веков этот форпост на рубежах Финского залива служил щитом Санкт-Петербургу.

Однако под спокойной гладью воды сокрыты тайны, способные рассказать о прошлом города гораздо больше, чем любые музейные экспозиции.

Находка первая: кирпичи с печатью времени

В акватории фортов «Император Александр I», «Петр I» и «Кроншлот» специалисты Центра подводных исследований обнаружили нечто гораздо более значимое, чем просто обломки.

На дне залива, скрытые под метрами воды, покоились старинные кирпичи с клеймами, несущими отпечатки истории.

“Эти кирпичи — не просто остатки конструкций”, — отмечают исследователи.

На них видны имена мастеров, даты производства, номера фабрик — каждый кирпич, словно миниатюрный артефакт, рассказывает историю своего создателя, жившего два столетия назад.

Уникальные условия Финского залива — холодная пресная вода и слабые течения — действуют как природный консервант, сохраняя эти свидетельства в первозданном виде, подобно тому, как ледники сохраняют древние артефакты.

Находка вторая: медная печь — окно в быт гарнизона

Среди развалин одного из фортов водолазы подняли настоящее чудо — целую медную печь XIX века. Это не просто металлический предмет, а бесценный артефакт, позволяющий заглянуть в повседневную жизнь солдат, стоявших на страже крепости.

“На печи видны следы ремонтов, место, где часто отворялась дверца — всё говорит о том, что людям приходилось ею пользоваться при минус двадцати”.

Идеальное состояние печи — редкость, ведь медь, хоть и более устойчива к коррозии, чем железо, все же подвержена разрушению. Находка стала одной из самых ценных для понимания быта гарнизона, добавляя живости к сухим историческим фактам.

Находка третья: грозное эхо прошлых сражений

Финский залив хранит и следы былых сражений. Несколько пушечных ядер разных размеров и веса были обнаружены водолазами, словно забытые кем-то две сотни лет назад.

Их тип и материал помогли датировать разрушение фортов, позволяя реконструировать события прошлого. Но еще более впечатляющей находкой стали сами пушки — артиллерийские системы конца XVIII и начала XIX веков, которые когда-то защищали Кронштадт от вражеских флотов.

“Некоторые пушки всё ещё в отличном состоянии, с видимыми номерами и надписями на лафетах”, — свидетельствуют исследователи, подчеркивая ценность этих орудий для изучения военной истории.

Находка четвертая: фрегат “Олег” — музей под водой

Одно из самых известных затонувших судов России, фрегат «Олег», покоится на глубине 60 метров. Затонув в 1869 году всего за 15 минут во время учебного маневра, корабль благодаря быстроте бедствия избежал разграбления. “На палубе остались её пушки, приборы, посуда, даже личные вещи офицеров”. Фрегат лежит на ровном киле, представляя собой уникальный “живой музей”. Водолазы, спустившиеся к нему, словно перенеслись на 150 лет назад, обнаружив каюты, трюмы — всё на своих местах. Исследователи называют это “уникальной находкой”, так как ни один музей мира не располагает столь хорошо сохранившимся боевым кораблем.

Находка пятая: ледокол “Тасуя” — жертва войны

Декабрь 1941 года стал трагическим для советского ледокола «Тасуя». Взрыв бомбы у Каботажной гавани отправил судно на дно, унеся жизни 13 моряков. Ледокол, лежащий на дне, сегодня читается как летопись войны.

“Следы взрыва, отверстия пробоин, изломанные конструкции” — всё это напоминает о суровых буднях осады Ленинграда.

Эта находка — не просто останки корабля, а памятник людям, погибшим, пытаясь обеспечить доставку грузов сквозь льды. На дне сохранились и артефакты экипажа: инструменты, снаряжение, личные вещи.

Находка шестая: линейный корабль “Лондон” и его быт

Линейный корабль «Лондон», разбившийся о Лондонскую мель близ острова Котлин в начале XVIII века, также оставил свои следы на дне. Находки включают пушки, ядра, предметы судового быта.

В Музее подводной археологии Кронштадта представлены тарелки, ложки, кубки, которыми пользовались матросы.

“Когда видишь эти предметы в витрине, понимаешь: война и история — это не только великие события, но и жизнь обычных людей”, — отмечают экскурсоводы, подчеркивая человеческое измерение исторических событий.

Находка седьмая: “Ангел Рафаила” — трёхсотлетний груз

Самая загадочная находка — немецкий корабль «Ангел Рафаила» (Archangel Raphael), затонувший в 1724 году с контрабандным грузом.

Пролежав почти три века на дне, корабль, благодаря уникальному консервирующему действию воды и ила, подарил исследователям настоящие чудеса.

Был поднят кафтан моряка или купца, который, пролежав в воде 300 лет, сохранился настолько хорошо, что его удалось отреставрировать для Эрмитажа. Не менее поразительной стала находка лютеранского псалтыря в кожаном переплёте.

Пролежав 295 лет в морской воде, книга почти не нуждалась в реставрации, став бесценным объектом для научных коллекций.

Путь к сокровищам: технологии и труд

Поиск этих подводных кладов начался в 2019 году с использованием многолучевого эхолота — мощного гидроакустического инструмента, способного “видеть сквозь метры воды и ила”.

Результаты превзошли ожидания, обозначив на картах около 150 аномалий — потенциальных объектов. Затем в дело вступают водолазы, работающие в “ледяной воде, при плохой видимости”.

Эта опасная и кропотливая работа, тем не менее, позволяет поднимать на поверхность фрагменты истории, оживляя прошлое города-крепости.

Музей подводной археологии: хранилище прошлого

Экспозиция «Подводная археология» в здании старой водонапорной башни на улице Ленинградской (д. 2) в Кронштадте представляет артефакты, поднятые с затонувших кораблей, включая броненосец «Гангут», фрегат «Олег» и торговые суда.

Предметы вооружения, посуда, инструменты и личные вещи моряков, пролежавшие на дне столетия, здесь демонстрируются как свидетели ушедших эпох.

Кронштадт раскрывает свои тайны

Форты Кронштадта продолжают хранить свои секреты. Водолазы уверены, что найденное — это только начало.

На дне Финского залива, по их мнению, лежат корабли средневековья, артефакты древней Новгородской республики и судна, о которых наука ещё не имеет представления.

Каждый год учёные спускаются в воды залива, и каждая новая находка добавляет новую главу в летопись города-крепости, верой и правдой защищавшего Россию на протяжении трёх столетий.