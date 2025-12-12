Не потратив ни рубля: где в Петербурге 13–14 декабря интересно провести время

С наступлением декабря в Петербурге начнётся череда традиционных новогодних мероприятий.

С 13 декабря на Дворцовой, Манежной и Московской площадях Петербурга откроются праздничные ярмарки, которые будут работать до 11 января.

А на Манежной площади появится новая двухъярусная карусель, воспользоваться которой можно будет с полудня до восьми часов вечера.

Для тех, кто увлекается творчеством, будут организованы мастер-классы по изготовлению ёлочных украшений и росписи пряников.

На Дворцовой площади разместят большую горку для катаний на надувных санках, а на Манежной оборудуют ледовый каток и праздничный паровозик, сообщает Neva.Today.

Гости ярмарок смогут попробовать блюда различных народов, а также приобрести необычные сувениры для родных и друзей.

В Приоратском парке города Гатчины также проведут новогодний праздник. Гости смогут сделать памятные фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой, поиграть в снежки вместе со Снеговиком и посмотреть выступления дрессированных животных.

В завершение торжества зажжётся праздничная ель, которую украсят игрушки, созданные участниками конкурса «Приоратская сказка». Победителей этого конкурса поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Фестиваль кофе и чая пройдёт в «Севкабель порту». Посетители смогут прогуляться по новогоднему маркету, понаблюдать за соревнованиями профессиональных бариста и принять участие в дегустациях.

На ярмарке соберутся шестьдесят пять участников, которые представят кофе, чай, шоколад, выпечку, керамические изделия и сезонный декор.

Для семей с детьми в библиотеке на набережной Карповки, 28, состоится представление «Мороз Иванович», где зрители познакомятся с героями известной сказки — добрым волшебником, трудолюбивой Машей и её ленивой сестрой.

Добавим, что синоптики ожидают переменчивую зимнюю погоду, но на ближайших выходных в городе прогнозируется солнечные дни после продолжительного периода пасмурной погоды.