Не вывеска решает, а соседи: депутаты предлагают дать жильцам право вето на заведения в их доме

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков вместе с депутатами Сарданой Авксентьевой и Дмитрием Певцовым выступили с инициативой, которая может изменить порядок согласования коммерческих заведений в жилых домах, передают РИА Новости.
Суть предложения — предоставить жителям право решать, какие организации могут располагаться в нежилых помещениях их здания. Соответствующее обращение отправлено министру строительства и ЖКХ Ирэку Файзуллину.
В документе депутаты предлагают пересмотреть Жилищный кодекс России и предоставить общему собранию собственников возможность согласовывать разрешённые виды коммерческой деятельности в помещениях, не предназначенных для проживания.
Авторы инициативы считают, что жильцы часто сталкиваются с неудобствами из-за открывающихся на первых этажах шумных заведений или магазинов, работающих круглосуточно и оборудованных зонами разгрузки прямо под окнами.
Такие ситуации регулярно становятся поводом для жалоб и споров между жителями и владельцами коммерческих помещений.
Парламентарии уверены, что вопросы размещения ночных клубов и других шумных заведений должны решаться самими жителями.
«Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом», — говорится в документе.
Таким образом планируется наладить более гармоничное соседство бизнеса и жильцов.