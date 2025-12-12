Городовой / Город / Не вывеска решает, а соседи: депутаты предлагают дать жильцам право вето на заведения в их доме
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Не вывеска решает, а соседи: депутаты предлагают дать жильцам право вето на заведения в их доме

Опубликовано: 12 декабря 2025 16:00
Не вывеска решает, а соседи: депутаты предлагают дать жильцам право вето на заведения в их доме
Не вывеска решает, а соседи: депутаты предлагают дать жильцам право вето на заведения в их доме
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину было направлено официальное обращение.

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков вместе с депутатами Сарданой Авксентьевой и Дмитрием Певцовым выступили с инициативой, которая может изменить порядок согласования коммерческих заведений в жилых домах, передают РИА Новости.

Суть предложения — предоставить жителям право решать, какие организации могут располагаться в нежилых помещениях их здания. Соответствующее обращение отправлено министру строительства и ЖКХ Ирэку Файзуллину.

В документе депутаты предлагают пересмотреть Жилищный кодекс России и предоставить общему собранию собственников возможность согласовывать разрешённые виды коммерческой деятельности в помещениях, не предназначенных для проживания.

Авторы инициативы считают, что жильцы часто сталкиваются с неудобствами из-за открывающихся на первых этажах шумных заведений или магазинов, работающих круглосуточно и оборудованных зонами разгрузки прямо под окнами.

Такие ситуации регулярно становятся поводом для жалоб и споров между жителями и владельцами коммерческих помещений.

Парламентарии уверены, что вопросы размещения ночных клубов и других шумных заведений должны решаться самими жителями.

«Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом», — говорится в документе.

Таким образом планируется наладить более гармоничное соседство бизнеса и жильцов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью