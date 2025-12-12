«Серьезные риски как для самих роботов, так и для горожан»: почему роботов-курьеров в Петербурге выдворили на окраины

Появление роботов-курьеров на улицах мегаполисов воспринимается как неизбежный шаг технического прогресса. Однако в историческом центре Санкт-Петербурга эта футуристическая картина пока остается лишь мечтой.
Инфраструктурные особенности и пробелы в законодательстве делают передвижение автономных роверов крайне рискованным занятием.
Алексей Цивилев — депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета, — обозначил ключевые препятствия, мешающие роботам завоевать Невский проспект и прилегающие улицы.
Инфраструктурный лабиринт
Первая и самая очевидная преграда лежит в самой архитектуре старого города. Центр Петербурга — это неровный ландшафт, совершенно не приспособленный для маленьких колес.
“Узкие тротуары, плотный поток пешеходов, особенно в туристический сезон, частые перепады уровня покрытий, лестницы, ограды и, конечно, зимние условия — снег, наледь, уборочная техника”, — перечисляет Цивилев в беседе с «Городовой».
Все эти элементы создают “серьёзные риски как для самих роботов, так и для горожан”. Для автономного устройства, рассчитанного на гладкие современные покрытия, петербургские мостовые и узкие проходы становятся настоящим минным полем.
Правовой вакуум: кто управляет ровером?
Вторая, более глубокая проблема, кроется в нормативно-правовой сфере. Отсутствие четкой классификации не позволяет определить статус робота-доставщика.
“Законодательство до сих пор не определяет, кем или чем является ровер на дороге”, — констатирует депутат.
Без этой основы невозможно выстроить систему регулирования: непонятно, по каким правилам ровер должен двигаться, как фиксировать его нарушения или оформлять дорожно-транспортные происшествия.
Более того, столкновения, пусть и редкие, уже возможны. Робот может оказаться “в “мёртвой зоне” автомобиля”, его “трудно заметить в темноте, а водитель просто не знает, как реагировать при столкновении”.
Эта неопределенность ставит под угрозу безопасность всех участников движения.
Вопрос ответственности: разработчик, оператор или сервис?
Помимо правил движения, остро стоит вопрос юридической ответственности. В случае инцидента, причинения вреда пешеходу или имуществу, неясно, кто должен нести бремя вины.
“Кроме того, отсутствует ясность в вопросах ответственности: кто несёт ответственность — оператор, разработчик или владелец сервиса?”
Пока этот вопрос остается открытым, массовое внедрение автономных систем в сложную городскую среду представляется нецелесообразным.
Эксперты, представители ГИБДД и депутаты сходятся во мнении:
“выпускать роверы в центр города преждевременно”.
Центр мегаполиса требует не только технической адаптации — например, строительства специальных дорожек — но и “полноценной правовой и нормативной базы, которой сегодня нет”.
Без этого фундамента роботы-курьеры останутся за пределами исторического сердца Санкт-Петербурга.