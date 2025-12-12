«Серьезные риски как для самих роботов, так и для горожан»: почему роботов-курьеров в Петербурге выдворили на окраины

Три причины, почему курьеры на колесах не появятся в историческом центре города.

Появление роботов-курьеров на улицах мегаполисов воспринимается как неизбежный шаг технического прогресса. Однако в историческом центре Санкт-Петербурга эта футуристическая картина пока остается лишь мечтой.

Инфраструктурные особенности и пробелы в законодательстве делают передвижение автономных роверов крайне рискованным занятием.

Алексей Цивилев — депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета, — обозначил ключевые препятствия, мешающие роботам завоевать Невский проспект и прилегающие улицы.

Инфраструктурный лабиринт

Первая и самая очевидная преграда лежит в самой архитектуре старого города. Центр Петербурга — это неровный ландшафт, совершенно не приспособленный для маленьких колес.

“Узкие тротуары, плотный поток пешеходов, особенно в туристический сезон, частые перепады уровня покрытий, лестницы, ограды и, конечно, зимние условия — снег, наледь, уборочная техника”, — перечисляет Цивилев в беседе с «Городовой».

Все эти элементы создают “серьёзные риски как для самих роботов, так и для горожан”. Для автономного устройства, рассчитанного на гладкие современные покрытия, петербургские мостовые и узкие проходы становятся настоящим минным полем.

Правовой вакуум: кто управляет ровером?

Вторая, более глубокая проблема, кроется в нормативно-правовой сфере. Отсутствие четкой классификации не позволяет определить статус робота-доставщика.

“Законодательство до сих пор не определяет, кем или чем является ровер на дороге”, — констатирует депутат.

Без этой основы невозможно выстроить систему регулирования: непонятно, по каким правилам ровер должен двигаться, как фиксировать его нарушения или оформлять дорожно-транспортные происшествия.

Более того, столкновения, пусть и редкие, уже возможны. Робот может оказаться “в “мёртвой зоне” автомобиля”, его “трудно заметить в темноте, а водитель просто не знает, как реагировать при столкновении”.

Эта неопределенность ставит под угрозу безопасность всех участников движения.

Вопрос ответственности: разработчик, оператор или сервис?

Помимо правил движения, остро стоит вопрос юридической ответственности. В случае инцидента, причинения вреда пешеходу или имуществу, неясно, кто должен нести бремя вины.

“Кроме того, отсутствует ясность в вопросах ответственности: кто несёт ответственность — оператор, разработчик или владелец сервиса?”

Пока этот вопрос остается открытым, массовое внедрение автономных систем в сложную городскую среду представляется нецелесообразным.

Эксперты, представители ГИБДД и депутаты сходятся во мнении:

“выпускать роверы в центр города преждевременно”.

Центр мегаполиса требует не только технической адаптации — например, строительства специальных дорожек — но и “полноценной правовой и нормативной базы, которой сегодня нет”.

Без этого фундамента роботы-курьеры останутся за пределами исторического сердца Санкт-Петербурга.