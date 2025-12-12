Башни, скрытые ходы и легенда о Ленине: что на самом деле происходит в «замке инженеров» Петербурга

Редкое здание, где учебная архитектура начала XX века встретилась с романтическим обликом "городского замка".

История "замка на Аптекарском" началась в 1886 году с открытия Технического училища почтово-телеграфного ведомства, готовившего инженеров для развития связи. Позднее указ Александра III преобразовал училище в Электротехнический институт — первый в стране подобного профиля.

К 1900 году учреждению потребовалось собственное здание. На углу Песочной улицы и Аптекарского проспекта начали строительство комплекса, куда институт и переехал.

Проект Векшинского: башни, лестницы и скрытые маршруты

Архитектор Александр Векшинский выбрал мотивы средневековой архитектуры и ренессанса: башни, асимметричные объёмы, крупные арки. За зданием закрепилось народное название — "замок на Аптекарском".

Внутри сохранились разные типы лестниц: каменные, чугунные винтовые, деревянные с резными перилами. Некоторые технические особенности описываются в воспоминаниях сотрудников, например работа дровяных печей в подвалах и подача тепла по воздуховодам — документальных подтверждений этим решениям в открытых источниках нет.

По студенческим рассказам, внутри есть скрытые переходы между корпусами. Обычно речь идёт о малозаметных технических коридорах, которые трудно найти без знания планировки.

Легенда о тайной комнате

С институтом связана популярная легенда: будто бы в 1905 году здесь скрывался Ленин. Основанием для неё стала необычная комната без окон и дверей, доступ к которой, по студенческим историям, возможен через скрытый проём, замаскированный под доску.

Официальных подтверждений нет — легенда остаётся частью устного фольклора университета.

Архитектура, пережившая эпоху

Сегодня "замок на Аптекарском" — одно из самых узнаваемых учебных зданий Петербурга. Его облик отражает время, когда инженерное образование стремилось к новым технологиям, а архитектура искала выразительные формы.

Благодаря этому институт сохранил характер начала XX века и остаётся ярким примером того, как учебное здание может выглядеть почти как старинная крепость.