Социальный распорядок дня в Петербурге XVIII века: три параллельные жизни — аристократа, купца и мастерового

Повседневный ритм жизни в Петербурге XVIII века был жёстко детерминирован сословием и родом занятий, создавая в одном городе несколько параллельных временных реальностей.

Для аристократа и высшего чиновника день начинался поздно, ближе к полудню.

Утро посвящалось туалету, чтению корреспонденции и приёму просителей.

После обеда (который подавали в 3-4 часа дня) следовали визиты, прогулки в Летнем саду или по Невскому проспекту, шоппинг в модных лавках.

Вечер был временем светской жизни: обязательное посещение театра, ассамблеи, бала или карточной игры, затягивавшихся далеко за полночь.

Их жизнь была публичной, подчинённой строгому этикету и демонстрации статуса.

День купца средней руки или зажиточного ремесленника начинался с рассветом.

До полудня шла активная работа в лавке, конторе или мастерской.

Обед был более ранним и скромным, часто в кругу семьи.

Послеполуденное время могло включать деловые встречи в Гостином дворе или посещение биржи.

Вечером — домашний ужин, чтение газет (если был грамотен), посещение бани по субботам или поход в трактир для обсуждения дел.

Мастеровой, солдат или прислуга вставали до свету.

Их день состоял из 12-14 часов тяжёлого, монотонного труда с коротким перерывом на скудный обед.

Вечер означал не развлечения, а краткий отдых: посиделки в казарме, кабаке или просто сон, чтобы набраться сил на следующий день.

Их время было временем выживания, а не социальной жизни.

Таким образом, на берегах Невы существовали разные «часовые пояса», почти не пересекавшиеся друг с другом. Общим был лишь календарь церковных праздников, когда жизнь города ненадолго синхронизировалась.