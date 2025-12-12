Городовой / Город / Свет горит, долг висит: петербуржцы недоплатили за коммуналку 6,5 млрд рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Свет горит, долг висит: петербуржцы недоплатили за коммуналку 6,5 млрд рублей

Опубликовано: 12 декабря 2025 14:30
Свет горит, долг висит: петербуржцы недоплатили за коммуналку 6,5 млрд рублей
Свет горит, долг висит: петербуржцы недоплатили за коммуналку 6,5 млрд рублей
Городовой ру

Жителям города напомнили о необходимости своевременно оплачивать счета.

В Санкт-Петербурге общая сумма долгов жителей перед организацией, регулирующей теплоснабжение и энергетику, достигла 6,5 миллиарда рублей, сообщает «Петербургский дневник».

Этот вопрос приобрёл особую актуальность накануне праздников: для поддержания бесперебойной работы компании важно, чтобы абоненты своевременно оплачивали счета. Руководство напомнило, что регулярные поступления позволяют поддерживать нормальное функционирование системы.

В случае задержек по платежам к абонентам могут быть применены различные меры. Среди них — обращение в суд, взыскание задолженности через службу судебных приставов, арест имущества и даже временный запрет на выезд за границу.

Компания обращает внимание, что таких последствий можно избежать, если заранее узнать размер своей задолженности и выбрать удобный способ расчёта.

Заплатить за предоставленные услуги рекомендуется до конца года. Для этого абоненты могут воспользоваться любым из доступных каналов оплаты, предложенных компанией. Такой шаг поможет избежать неприятных ситуаций и встреч с представителями судебных органов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью