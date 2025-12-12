Свет горит, долг висит: петербуржцы недоплатили за коммуналку 6,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге общая сумма долгов жителей перед организацией, регулирующей теплоснабжение и энергетику, достигла 6,5 миллиарда рублей, сообщает «Петербургский дневник».
Этот вопрос приобрёл особую актуальность накануне праздников: для поддержания бесперебойной работы компании важно, чтобы абоненты своевременно оплачивали счета. Руководство напомнило, что регулярные поступления позволяют поддерживать нормальное функционирование системы.
В случае задержек по платежам к абонентам могут быть применены различные меры. Среди них — обращение в суд, взыскание задолженности через службу судебных приставов, арест имущества и даже временный запрет на выезд за границу.
Компания обращает внимание, что таких последствий можно избежать, если заранее узнать размер своей задолженности и выбрать удобный способ расчёта.
Заплатить за предоставленные услуги рекомендуется до конца года. Для этого абоненты могут воспользоваться любым из доступных каналов оплаты, предложенных компанией. Такой шаг поможет избежать неприятных ситуаций и встреч с представителями судебных органов.