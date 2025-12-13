Городовой / Город / Редкая роскошь над Невой: в Петербурге выглянет зимнее солнце — надолго ли задержится декабрьский мороз?
Редкая роскошь над Невой: в Петербурге выглянет зимнее солнце — надолго ли задержится декабрьский мороз?

Опубликовано: 13 декабря 2025 02:30
Редкая роскошь над Невой: в Петербурге выглянет зимнее солнце — надолго ли задержится декабрьский мороз?
Редкая роскошь над Невой: в Петербурге выглянет зимнее солнце — надолго ли задержится декабрьский мороз?
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге предстоящие выходные обещают быть и снежными, и солнечными, сообщил синоптик Михаил Колесов.

В Санкт-Петербурге горожане смогут увидеть солнечное морозное утро в течение ближайших трёх дней. Уже к началу следующей недели ожидается смена погодных условий.

По словам Александра Колесова, главного метеоролога города, в субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря, температура существенно опустится, ночью будет от минус шести до минус восьми градусов, а днём около минус четырёх — минус шести.

В этот период на мелких водоёмах должна установиться устойчивая наледь. До конца выходных сохранится ясная безоблачная погода.

С началом новой рабочей недели погода изменится: дневная температура приблизится к нулю, однако ночи по-прежнему будут холодными. 15 декабря, синоптики прогнозируют до плюс двух — плюс четырёх градусов и возвращение дождей.

Специалисты отмечают, что морозный период завершится уже к середине недели.

Ранее жителей Петербурга уже предупреждали о похолодании.

Юлия Аликова
