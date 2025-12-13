Редкая роскошь над Невой: в Петербурге выглянет зимнее солнце — надолго ли задержится декабрьский мороз?

В Санкт-Петербурге горожане смогут увидеть солнечное морозное утро в течение ближайших трёх дней. Уже к началу следующей недели ожидается смена погодных условий.
По словам Александра Колесова, главного метеоролога города, в субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря, температура существенно опустится, ночью будет от минус шести до минус восьми градусов, а днём около минус четырёх — минус шести.
В этот период на мелких водоёмах должна установиться устойчивая наледь. До конца выходных сохранится ясная безоблачная погода.
С началом новой рабочей недели погода изменится: дневная температура приблизится к нулю, однако ночи по-прежнему будут холодными. 15 декабря, синоптики прогнозируют до плюс двух — плюс четырёх градусов и возвращение дождей.
Специалисты отмечают, что морозный период завершится уже к середине недели.
Ранее жителей Петербурга уже предупреждали о похолодании.