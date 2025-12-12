Снег или лужи под куранты: что сулят синоптики и о чём предупреждает статистика — чего ждать Петербургу на Новый год‑2026

Синоптики считают, что погода в праздничные дни будет изменчивой: возможны как снегопады, так и оттепели. Для жителей города и гостей это означает вероятные перепады температуры и осадков в период праздников.

Согласно предварительным данным, зима в наступающем сезоне окажется немного холоднее предыдущей, но сохранит соответствие многолетним значениям.

Конец декабря, по мнению специалистов, принесёт дневные значения у нуля — минус двух градусов, а ночью столбик термометра может опускаться до минус трёх — минус пяти, сообщает Neva.Today.

Метеорологи отмечают, что выпадет незначительное количество осадков. В период длинных выходных вероятна волна похолодания: температуры понизятся до минус четырёх — минус шести днём, а ночью возможны значения до минус семи — минус десяти.

Празднование православного Рождества 7–8 января также пройдёт при морозной погоде, около минус пяти — минус шести градусов.

Специалисты подчёркивают, что точная информация о погоде в конкретные даты станет доступна ближе к новогодним каникулам. На данный момент все ожидания строятся на основе долгосрочных моделей.

Ответить однозначно, будет ли город покрыт снегом на Новый год, пока невозможно. Всё будет зависеть от движения воздушных масс с Атлантического океана.

Часто бывает, что область около города покрыта устойчивым покровом, в то время как в самом Санкт-Петербурге наблюдается дождь или сырая метель из-за влияния Финского залива.