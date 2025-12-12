Каток за 200 рублей: правда ли, что в Петербурге кататься стало слишком дорого

Многие жители Петербурга высказывают недовольство стоимостью посещения официальных ледовых площадок. Вопрос о существовании бесплатных открытых катков на замерзших реках и озерах остается актуальным.

Экскурсовод Вадим Верещагин поделился с порталом «Городовой» своим взглядом на ценовую политику и безопасность зимних развлечений в городе.

Ценовые ориентиры: не так уж и дорого

Вадим Верещагин считает, что поводы для серьезных жалоб на расценки катков отсутствуют, поскольку они вполне соответствуют нынешним меркам.

“Например, в Новой Голландии можно покататься на утреннем сеансе за 200 рублей за час, а в Севкабель Порту — за 300”.

Действительно, дневные и вечерние сеансы достигают отметки около 500 рублей, что, на первый взгляд, кажется высоким ценником. Однако экскурсовод предлагает сравнивать:

“Если учесть, что входной билет в Эрмитаж стоит 700 рублей, то почему бы не позволить себе каток за 500?”

Более того, для многих категорий граждан предусмотрены значительные послабления.

“Практически на всех катках действует 50-процентная скидка для школьников, студентов, пенсионеров, многодетных семей”.

Верещагин резюмирует, что выбор доступного времени и льгот позволяет найти бюджетный вариант:

“То есть, честно говоря, повода для жалоб точно нет: можно выбрать удобное и доступное по цене время”.

В качестве примера самого бюджетного варианта упоминаются бесплатные сеансы у Флагштока, билеты на которые доступны для предварительного бронирования онлайн.

Опасность “естественного” льда и личный опыт

Когда речь заходит об открытых ледовых площадках на реках и озерах, где можно покататься бесплатно, Верещагин вспоминает личный, травматичный опыт.

“В детстве я вышел на лёд пруда в Ленобласти в каких-то старых коньках, встал — и практически сразу упал спиной назад, заработав сотрясение мозга”.

Этот инцидент надолго отбил у него желание кататься.

Экскурсовод полагает, что доступ к безопасной инфраструктуре мог бы изменить его отношение к зимнему спорту:

“И если бы у меня тогда была возможность за 200 рублей, да ещё и в нормальных, хорошо заточенных коньках, покататься где-то безопасно, может быть, сегодня я катался бы легко и с удовольствием”.

Самодельные, неофициальные ледовые покрытия несут высокие риски, “вплоть до травм”.

Безопасность и климатические условия

Официальные катки предлагают не только гарантированное качество льда, но и помощь новичкам. На многих площадках присутствуют “помощники” — например, пластиковые медведи, которые “очень выручают новичков”.

В пользу последних аргументов выступает и современный климат. В последние годы установление надежного льда на водоемах затягивается.

“Так же не в пользу неофициальных катков играет и нынешний климат. Бесплатного, «естественного» катка в Петербурге практически не бывает вплоть до середины января”.

Экскурсовод добавляет, что в декабре условия более располагают к иным водным развлечениям: