ШМСД тронется от улицы Коммуны: проекту дали зелёный свет — что изменится на карте города
ШМСД тронется от улицы Коммуны: проекту дали зелёный свет — что изменится на карте города

Опубликовано: 13 декабря 2025 12:45
ШМСД тронется от улицы Коммуны: проекту дали зелёный свет — что изменится на карте города
ШМСД тронется от улицы Коммуны: проекту дали зелёный свет — что изменится на карте города
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге согласован проект нового отрезка Широтной скоростной магистрали.

В Санкт-Петербурге принято решение о строительстве нового отрезка Широтной магистрали скоростного движения длиной 2,4 километра.

Участок будет начинаться от улицы Коммуны, пройдёт по территории Ленинградской области и завершится на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой. Об этом сообщили в администрации города.

Положительное заключение на проект строительства этапа 4.2.2 ШМСД одобрено федеральным ведомством 12 декабря.

Предусмотрено создание трёх эстакад, путепровода через КАД, отдельной эстакады рокадного типа с включением в КАД протяжённостью 192 метра, а также строительство двух подпорных стен.

В результате появится дополнительная транспортная связка между Петербургом и Ленинградской областью.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Северной столице обозначат сроки начала реализации этого проекта.

Широтная магистраль призвана улучшить движение транспорта, обеспечив удобную и скоростную связь крупных районов города. В данный момент работы находятся на стадии подготовки.

Юлия Аликова
Город
