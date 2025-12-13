ШМСД тронется от улицы Коммуны: проекту дали зелёный свет — что изменится на карте города

В Санкт-Петербурге принято решение о строительстве нового отрезка Широтной магистрали скоростного движения длиной 2,4 километра.
Участок будет начинаться от улицы Коммуны, пройдёт по территории Ленинградской области и завершится на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой. Об этом сообщили в администрации города.
Положительное заключение на проект строительства этапа 4.2.2 ШМСД одобрено федеральным ведомством 12 декабря.
Предусмотрено создание трёх эстакад, путепровода через КАД, отдельной эстакады рокадного типа с включением в КАД протяжённостью 192 метра, а также строительство двух подпорных стен.
В результате появится дополнительная транспортная связка между Петербургом и Ленинградской областью.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Северной столице обозначат сроки начала реализации этого проекта.
Широтная магистраль призвана улучшить движение транспорта, обеспечив удобную и скоростную связь крупных районов города. В данный момент работы находятся на стадии подготовки.