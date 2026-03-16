Народные приметы на 18 марта - день Конона Градаря: что укажет на дождливое и холодное лето

18 марта принято чтить память мученика Конона Градаря. Он возделывал огороды, занимался и другим сельским трудом, из-за чего получил прозвище «огородник». В этот день нужно особенно прислушиваться к приметам погоды, так как они укажут, каким будет лето в 2026 году.
Народные приметы на этот день:
- Солнечное утро укажет, что лето будет сухим и жарким.
- Если на день Конона Градаря идет дождь, то будьте готовы к дождливой погоде летом.
- Выпавший снег сулит затяжную весну и холодное лето.
- Прилетели трясогузки – к теплой весне и жаркому лету.
- Появление подснежников указывает на приближение к пахоте.
- Лед на реке активно тает – лето начнется раньше обычного.
Что можно делать 18 марта
В этот день можно начинать подготовку к сельским работам, которые связаны с огородом. Позволяется рыхлить почву, очищать территорию участка от мусора. Садоводам пора начать готовить удобрения, а также приводить инвентарь в порядок, сообщает Анна Морозова на сайте "Погода Mail".
Что нельзя делать 18 марта:
- Хвастаться деньгами, так как это отвернет от вас финансовую удачу.
- Резать хлеб ножом поздно вечером и ночью – это может привести к ссорам среди близких.
- Брать в руки виллы – к привлечению града в летний период.
- Покупка одежды и других вещей - они могут оказаться бесполезными.
