Городовой / Полезное / Народные приметы на 18 марта - день Конона Градаря: что укажет на дождливое и холодное лето
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фиаско новинки АвтоВАЗа: почему падают продажи и спрос на Lada Iskra — объяснил автоэксперт Полезное
Удалять "волчки" или нет: Что делать с вертикальными побегами на груше и яблоне - правило Полезное
Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина Полезное
Собирал по стакану — теперь по ведру: обработка весной утраивает урожай смородины — секрет от деда Егора Полезное
Беру минтай и хлеб – а на выходе получаю шикарное блюдо за копейки: нежное, сочное и вкусное – лучше любой колбасы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 18 марта - день Конона Градаря: что укажет на дождливое и холодное лето

Опубликовано: 16 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
Какие народные приметы могут предсказать погоду на лето

18 марта принято чтить память мученика Конона Градаря. Он возделывал огороды, занимался и другим сельским трудом, из-за чего получил прозвище «огородник». В этот день нужно особенно прислушиваться к приметам погоды, так как они укажут, каким будет лето в 2026 году.

Народные приметы на этот день:

  • Солнечное утро укажет, что лето будет сухим и жарким.
  • Если на день Конона Градаря идет дождь, то будьте готовы к дождливой погоде летом.
  • Выпавший снег сулит затяжную весну и холодное лето.
  • Прилетели трясогузки – к теплой весне и жаркому лету.
  • Появление подснежников указывает на приближение к пахоте.
  • Лед на реке активно тает – лето начнется раньше обычного.

Что можно делать 18 марта

В этот день можно начинать подготовку к сельским работам, которые связаны с огородом. Позволяется рыхлить почву, очищать территорию участка от мусора. Садоводам пора начать готовить удобрения, а также приводить инвентарь в порядок, сообщает Анна Морозова на сайте "Погода Mail".

Что нельзя делать 18 марта:

  • Хвастаться деньгами, так как это отвернет от вас финансовую удачу.
  • Резать хлеб ножом поздно вечером и ночью – это может привести к ссорам среди близких.
  • Брать в руки виллы – к привлечению града в летний период.
  • Покупка одежды и других вещей - они могут оказаться бесполезными.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие народные приметы апреля укажут на летнюю погоду.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью