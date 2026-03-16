Хрустящие шарики с тягучим сыром и креветкой: вкуснятина для праздничного стола

Эта закуска выглядит эффектно, готовится довольно быстро и всегда вызывает настоящий восторг у гостей.

Снаружи шарики получаются хрустящими и румяными, а внутри — мягкий расплавленный сыр и сочная креветка. Когда такой шарик разламываешь, тянущийся сыр делает блюдо особенно аппетитным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкус мира".

Ингредиенты (примерно на 12–14 шариков)

креветки очищенные — 12–14 шт., моцарелла тёртая — 150 г, чеддер тёртый — 120 г, творожный сыр (крем-чиз) — 100 г, мука — 3–4 ст. л., яйца — 2 шт., панировочные сухари — 120–150 г, паприка — 1 ч. л., чесночный порошок — ½ ч. л., соль — щепотка.

Приготовление

Сначала подготавливаю креветки. Промываю их, обсушиваю бумажным полотенцем и при необходимости удаляю хвостики. По желанию можно слегка сбрызнуть их лимонным соком и добавить щепотку паприки — вкус станет ярче.

Теперь делаю сырную основу. В миске смешиваю тёртую моцареллу, чеддер и творожный сыр. Масса должна получиться густой и пластичной. Если она кажется слишком мягкой, добавляю немного муки.

Далее формирую шарики. Беру немного сырной массы, кладу внутрь одну креветку и аккуратно закрываю её сыром, скатывая плотный шарик.

Для панировки готовлю три миски:

в первой — мука, во второй — взбитые яйца, в третьей — панировочные сухари, смешанные с паприкой и чесночным порошком.

Каждый шарик сначала обваливаю в муке, затем в яйце и после этого в сухарях. Чтобы корочка получилась особенно хрустящей, можно повторить панировку ещё раз.

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваю масло до температуры примерно 170–180 °C. Опускаю шарики в горячее масло и жарю около 2–3 минут, пока они не станут золотистыми. Готовые шарики выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Подаю их горячими — именно в этот момент сыр внутри становится тягучим и особенно вкусным. К такой закуске отлично подходят соусы: чесночный, айоли, сладкий чили или лимонный тартар.

Примерное время приготовления: 25–30 минут.

