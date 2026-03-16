Самое время купить: это сорт малины завалит урожаем по самое «не балуйся» – даже в самый «поганый» год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Самое время купить: это сорт малины завалит урожаем по самое «не балуйся» – даже в самый «поганый» год

Опубликовано: 16 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эта малина станет фаворитом вашего участка

Выбор сорта малины требует тщательного подхода, поскольку каждый садовод стремится к получению обильного урожая вне зависимости от погодных условий ухода. В случае, если выбор еще не сделан, агроном Ксения Давыдова рекомендует рассмотреть сорт «Гигант Московский».

Этот сорт является полуремонтантным и бесшипным. Высота кустов достигает 2-3 метров, а созревание урожая раннее.

Сорт «Гигант Московский» демонстрирует высокую устойчивость к засухе, морозам и избыточной влажности. Тем не менее, он может быть подвержен поражению тлей, в связи с чем рекомендуется проведение регулярных профилактических обработок.

Средняя урожайность с одного куста составляет около 10 кг ягод. Масса каждой ягоды достигает 25 граммов, что и послужило основанием для названия сорта.

Плотная консистенция ягод обеспечивает их хорошую транспортабельность.

Малина обладает выраженным сладким и сочным вкусом, что делает её идеальной как для употребления в свежем виде, так и для использования в кулинарии.

Ранее мы рассказали, как бороться с муравьями на участке.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью