Петербург ищет дольше всех: 5,5 месяца на работу против 4,8 по России — кто лидеры и аутсайдеры рынка труда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург ищет дольше всех: 5,5 месяца на работу против 4,8 по России — кто лидеры и аутсайдеры рынка труда

Опубликовано: 16 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Уровень безработицы в городе по итогам четвертого квартала составил всего 1,5%.

В III квартале 2025 года петербуржцы в среднем тратили 5,5 месяца на поиск работы. Об этом сообщают эксперты РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Уровень безработицы в городе на конец IV квартала достиг 1,5%.​

По России в целом положение дел чуть благоприятнее: среднее время трудоустройства составило 4,8 месяца, тогда как год назад оно равнялось 5 месяцам. Доля соискателей, чей поиск длится год и дольше, сократилась с 12,3% до 11%, — уточняет агентство.​

Самые короткие сроки поиска вакансий наблюдаются в Астраханской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Тюменской, Ульяновской областях и Крыму — менее двух месяцев. Рекордно долгие поиски в Еврейской АО, Волгоградской и Магаданской областях.​

Минимальный уровень безработицы по итогам IV квартала отмечен в Москве, Новгородской и Калужской областях — ниже 1%. В 17 регионах он не превысил 1,5%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью