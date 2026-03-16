Петербург ищет дольше всех: 5,5 месяца на работу против 4,8 по России — кто лидеры и аутсайдеры рынка труда

В III квартале 2025 года петербуржцы в среднем тратили 5,5 месяца на поиск работы. Об этом сообщают эксперты РИА Новости, опираясь на данные Росстата. Уровень безработицы в городе на конец IV квартала достиг 1,5%.
По России в целом положение дел чуть благоприятнее: среднее время трудоустройства составило 4,8 месяца, тогда как год назад оно равнялось 5 месяцам. Доля соискателей, чей поиск длится год и дольше, сократилась с 12,3% до 11%, — уточняет агентство.
Самые короткие сроки поиска вакансий наблюдаются в Астраханской и Саратовской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Тюменской, Ульяновской областях и Крыму — менее двух месяцев. Рекордно долгие поиски в Еврейской АО, Волгоградской и Магаданской областях.
Минимальный уровень безработицы по итогам IV квартала отмечен в Москве, Новгородской и Калужской областях — ниже 1%. В 17 регионах он не превысил 1,5%.