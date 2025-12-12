Кабинет повыше — интереса ниже: работающих россиян больше не манит карьерный рост

Большинство сотрудников испытывают недовольство по поводу показной заботы со стороны руководства.

Большинство жителей России считают основным стимулом в работе не продвижение по службе, а денежное вознаграждение.

Такой вывод был сделан по результатам исследования, проведённого бухгалтерской службой «Моё дело», в нём приняли участие 2300 человек из различных регионов страны, из которых 650 представляли деловое сообщество, сообщают «Известия».

Из участников опроса только 18 процентов признались, что для них важен рост ответственности.

В то же время 87 процентов работников надеются на регулярное увеличение оклада, каждый второй респондент (53 процента) рассчитывает на премиальные выплаты, а 20 процентов считают обязательными наличие дополнительных поощрений и оформление добровольной медицинской страховки.

Данная тенденция подтверждается и среди предпринимателей. Большинство из них отмечают, что финансовые меры остаются приоритетными.

Компании чаще всего используют различные методы поддержки сотрудников:

83% — выплачивают премии каждый месяц, квартал или год;

60% — оказывают материальную помощь своим работникам в сложных ситуациях;

40% — компенсируют затраты на мобильную связь и доступ к интернету;

35% — покрывают расходы на питание;

28% — возмещают оплату проезда.

Исследование также выявило, что большинство сотрудников (80 процентов) раздражает, когда руководство слишком явно демонстрирует заботу.

Половина респондентов заявила о важности гибкого графика и большей самостоятельности, а каждый пятый считает необходимым возможность работать дистанционно.

При отсутствии такой опции 20 процентов опрошенных готовы сменить работу.

Нематериальные формы поощрения сохраняют значимость. Более половины компаний (63 процента) вовлекают работников в значимые проекты, в 58 процентах случаев отличившимся сотрудникам выражается личная благодарность от руководства, а у 52 процентов фирм принято публично отмечать успехи коллег внутри коллектива.

Ещё 45 процентов организаций рассказывают клиентам и партнёрам о достижениях своих сотрудников.

"Большинство компаний недооценивают финансовые потери от текучки кадров: прямые расходы — только верхушка айсберга. Куда опаснее провал в экспертизе. Например, уход сильного специалиста — это не просто подбор замены, а сбой всей системы", — объяснили эксперты.

