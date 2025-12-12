Городовой / Город / Воры без масок и оружия: ущерб от дистанционных хищений в России с начала года перевалил за 154 млрд рублей
Воры без масок и оружия: ущерб от дистанционных хищений в России с начала года перевалил за 154 млрд рублей

Опубликовано: 12 декабря 2025 20:00
В октябре отмечено замедление темпов прироста, составившее 20%.

В России за январь — октябрь 2025 года ущерб, нанесённый гражданам дистанционными мошенниками, оказался выше 154 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил Данил Филиппов, который занимает должность заместителя начальника следственного департамента Министерства внутренних дел.

Он отметил, что в начале года объём таких преступлений рос, однако в октябре темп увеличения суммы ущерба снизился на 20 процентов. Вместе с тем, по его словам, абсолютный показатель украденных средств остаётся значительным.

За последние четыре года власти и представители бизнеса совместно пересмотрели и доработали меры защиты, чтобы повысить безопасность граждан и противостоять дистанционным мошенническим схемам.

Филиппов уточнил: более ста поправок было внесено в соответствующее законодательство. Они усиливают как контроль в сфере дистанционных сервисов, так и ответственность для нарушителей.

Ранее сообщалось, что количество кибератак на учащихся школ увеличилось почти наполовину.

Автор:
Юлия Аликова
