«Перепрошили» Ларису Долину: мошенники действовали по методикам социального программирования

Участники уголовного дела по похищению квартиры, принадлежащей Ларисе Долиной, предположительно применяли в отношении популярной певицы различные техники психологического влияния. Этот факт отражён в судебных материалах.
Мошенники могли использовать методы социального программирования для совершения преступления, сообщают «Известия» со ссылкой на судебные материалы.
Из документов следует, что на Долину оказывалось ощутимое давление. Среди способов воздействия отмечены такие приёмы, как создание резких смен настроения, предварительные контакты по телефону, а также попытки воспользоваться состоянием усталости артистки.
Целью этих действий было повышение эффективности манипуляций и получение контроля над поступками Долиной.
Сообщается, что мошенники планомерно и продуманно выстраивали линию поведения, чтобы добиться нужного им исхода. Следствие пришло к выводу, что эти методы в совокупности могли сыграть решающую роль для достижения результата.
«Во время мошеннических действий в отношении Долиной, на нее оказывалось значительное психологическое воздействие, разные аспекты которого в вопросе обозначаются как “социальное программирование”, “социальная инженерия”, “нейролингвистическое программирование”, “деструктивное воздействие”», — сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что риелтор Долиной выступал в СМИ как эксперт по мошенничеству в области недвижимости.